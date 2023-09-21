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很想天上的父母......高雄小兄弟畫「爸媽躺冰櫃」令人鼻酸

小兄弟的畫作透露出思念爸媽令人看了鼻酸。（家屬提供）

小兄弟的畫作透露出思念爸媽令人看了鼻酸。（家屬提供）

2023/09/21 15:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄夫妻遭冷血鄰居殺害，5歲和6歲稚子目睹父母被活生生殺害後疑出現創傷壓力症候群，小朋友昨天表達要畫畫送給天上的爸媽，5歲弟弟畫他流淚望著躺在一旁身受重傷的媽媽，粉紅色的全身疑似沾滿鮮血，令人看了相當不捨。

男童阿嬤今表示，被殺害的兒子和媳婦遺體近日入殮，預定23日舉行告別式，她抱著孫子隔著冰櫃看著好像睡著的爸媽，小孫子不吵鬧，只是靜靜看著，然後說很想爸媽，也輕聲說「我們都有乖乖聽奶奶的話」，家人聽了都揪心動容。

阿嬤說，家人於案發後一天才敢告訴孫子，他們的父母親已經不在了，而5歲小孫子在案發後心理受創很重，一度還拒絕家人抱他，令家人感到難過。

2個小朋友昨主動提出想畫畫送給天上的爸媽，6歲哥哥畫爸媽躺藍色天空下的冰櫃裡，一旁還畫有兩個紅色的大小愛心，似乎代表他和弟弟想念的心，他也在圖畫裡滿臉淚水；5歲小弟弟則畫著自己流淚，望著倒臥地上滿身是血的媽媽。

男童的阿公阿嬤決定將2個稚孫帶回花蓮照顧，家屬今天也提出3項訴求，1、除了兇手應接受制裁外我們不希望再有人因此事件牽連受傷；2、這是司法長路，雖然市府提供多位精銳律師援助，但聽聞此重大刑案可能交由國民法庭審理，唯恐稚子在冗長的的審理過程再度受傷害，期許是否能把專業的回歸專業（畢竟公民司法素養仍待共同努力提升），而如若仍由國民法官參與共同審理也希望秉持公正，扶持社會正義於不墜！

3、男童的教育因未來接手照顧的爺爺、奶奶，外公、外婆年邁，都已過花甲之年，外公更是已逾古稀之年，能陪伴孩子的時間相當有限，孩子的未來不管誰來接手，都不希望他們成為累贅，孫子即將轉換環境的就學問題更亟待解決，這些實非靠家屬化悲痛為力量就能一一克服的，希望相關單位能重視。

遭冷血鄰居殺害夫妻告別式23日舉行，2子畫作流露出思念爸媽令人鼻酸。（家屬提供）

遭冷血鄰居殺害夫妻告別式23日舉行，2子畫作流露出思念爸媽令人鼻酸。（家屬提供）

遭冷血鄰居殺害夫妻告別式23日舉行，男童的阿公阿嬤提出3點訴求。（記者黃良傑攝）

遭冷血鄰居殺害夫妻告別式23日舉行，男童的阿公阿嬤提出3點訴求。（記者黃良傑攝）

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