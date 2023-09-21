夾娃娃機集字換iPhone13 字卡裝紙盒違法

新北地院。（資料照）

2023/09/21 13:07

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子要胡姓女員工租夾娃娃機台，推出「集滿iPhone六個字，即可兌換iPhone13」活動，並將裝有英文字母的字卡裝入紙盒，民眾投10元夾取紙盒，集滿「iPhone」6字即可兌換手機，警方認這是以不確定性方式決定輸贏，涉及賭博行為而該店並無電子遊戲場業營業級別證予以送辦，新北地院依違反電子遊戲場業管理條例，判處胡女拘役20日，緩刑2年，張男另行審結。

檢警調查，去年4月7日起，張男推由胡女以每月2500代價，租用新北市三重區一處娃娃機台，並在機台上張貼「集滿iPhone六個字，即可兌換iPhone13」、「除了保證有iPhone13還有機會獲得Switch Airpods3 Airpods 外送美食 正版公仔」等。

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檢警調查，機台內有眾多裝有字卡的紙盒，字卡上寫著一點或英文字母、獎品名稱等，消費者投幣10元夾取紙盒，若湊滿i、p、h、o、n、e字卡，即可向張男兌換iPhone手機，或依點數多寡兌換不同獎品；檢方將胡女起訴後，她辯稱：「我只是員工，我不知道張男沒有電子遊戲場業營業級別證，也不知這是賭博」等。

法官審理認為，依經濟部函釋，選物販賣機「提供商品的內容須明確，且內容及價值不得有不確定性」。

以本案來看，消費者投入錢幣夾紙盒前，無法從外觀得知商品，要夾起紙盒打開後，才會知道可否兌換商品及商品內容、價值，並非靠技巧或個人選擇選取商品，完全取決於機率及不確定性，不符函釋與對價取物原則，這是賭博屬電子遊戲機，胡女知道把玩方式與承租、管理機台、協助兌換商品，自然不能推卸責任。

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