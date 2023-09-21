為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

夾娃娃機集字換iPhone13 字卡裝紙盒違法

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/09/21 13:07

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子要胡姓女員工租夾娃娃機台，推出「集滿iPhone六個字，即可兌換iPhone13」活動，並將裝有英文字母的字卡裝入紙盒，民眾投10元夾取紙盒，集滿「iPhone」6字即可兌換手機，警方認這是以不確定性方式決定輸贏，涉及賭博行為而該店並無電子遊戲場業營業級別證予以送辦，新北地院依違反電子遊戲場業管理條例，判處胡女拘役20日，緩刑2年，張男另行審結。

檢警調查，去年4月7日起，張男推由胡女以每月2500代價，租用新北市三重區一處娃娃機台，並在機台上張貼「集滿iPhone六個字，即可兌換iPhone13」、「除了保證有iPhone13還有機會獲得Switch Airpods3 Airpods 外送美食 正版公仔」等。

檢警調查，機台內有眾多裝有字卡的紙盒，字卡上寫著一點或英文字母、獎品名稱等，消費者投幣10元夾取紙盒，若湊滿i、p、h、o、n、e字卡，即可向張男兌換iPhone手機，或依點數多寡兌換不同獎品；檢方將胡女起訴後，她辯稱：「我只是員工，我不知道張男沒有電子遊戲場業營業級別證，也不知這是賭博」等。

法官審理認為，依經濟部函釋，選物販賣機「提供商品的內容須明確，且內容及價值不得有不確定性」。

以本案來看，消費者投入錢幣夾紙盒前，無法從外觀得知商品，要夾起紙盒打開後，才會知道可否兌換商品及商品內容、價值，並非靠技巧或個人選擇選取商品，完全取決於機率及不確定性，不符函釋與對價取物原則，這是賭博屬電子遊戲機，胡女知道把玩方式與承租、管理機台、協助兌換商品，自然不能推卸責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夾娃娃機夾出過期食品 高市稽查11件逾期食品開罰
2023/09/18 15:01

夾娃娃機夾出過期食品 高市稽查11件逾期食品開罰
【自由副刊】 游善鈞／孩子的孩子
2023/09/12 05:30

【自由副刊】 游善鈞／孩子的孩子

投資永續掌握新主流
十條通情侶檔偷遍夾娃娃機店被逮 車上還備有逃亡用草蓆
2023/08/31 13:19

十條通情侶檔偷遍夾娃娃機店被逮 車上還備有逃亡用草蓆
新北娃娃機宵禁9月上路 經發局加強輔導住宅區業者
2023/08/16 15:18

新北娃娃機宵禁9月上路 經發局加強輔導住宅區業者

「冠德安沐居」定錨北市擎天小坪數
文字獄？怎能抓「大白鵝」！小粉紅見夾娃娃機竟崩潰
2023/07/11 06:02

文字獄？怎能抓「大白鵝」！小粉紅見夾娃娃機竟崩潰
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播