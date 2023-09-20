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9/20 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（9月20日）開獎的第112000225期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。

今晚（9月20日）開獎的第112000225期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。

2023/09/20 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月20日）開獎的第112000225期雙贏彩、今彩539，頭獎均摃龜。

第112000225期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、09、13、14、16、17、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎8注中獎，每注可得10萬元；參獎共132注中獎，每注可得500元；肆獎共1219注中獎，每注可得100元。

第112000225期今彩539中獎號碼為「06、11、17、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7410注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8558注中獎，每注可得50元。

第112000225期39樂合彩中獎號碼為「06、11、17、20、21」，四合6注中獎，可得21萬2500元；三合共290注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5197注中獎，每注可得1500元。

第112000225期3星彩中獎號碼為「709」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000225期4星彩中獎號碼為「9782」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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