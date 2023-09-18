電動車起火難灌救！ 桃園消防獲贈「防火毯」添利器

消防人員利用防火毯實際操作演練。（桃園市消防局第一大隊提供）

2023/09/18 20:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕隨著電動車數量成長，救災議題引發關注，尤其已發生多起電動車起火事故，有熱心企業捐贈4件防火毯予桃園區桃園、中路、大有及埔子分隊，一旦遇到電動車火警，可利用防火毯覆蓋車輛，快速阻隔外部氧氣與內部燃燒產生的有毒物質，並有效防止火勢擴散蔓延。

防火毯由深耕桃園的大心工程有限公司、平安消防工業有限公司、濾能股份有限公司、桃園市消防設備士公會及綠網投資有限公司共同採購，捐贈儀式今（18）日在桃園市消防局第一大隊舉行，大隊長賴志忠主持及代表受贈，同時代表消防局感謝5家企業慷慨解囊，會後也辦理防火毯實際操作演練。

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消防人員表示，電動車因電池發生燃燒現象，小火可用二氧化碳來滅火，傳統的乾粉或是泡沫滅火器撲滅效果有限，火勢擴大時則要以大量的水進行隔離和降溫，且撲滅電動車火災所需的水量，相較於傳統油車往往高出數倍，因此，面對電動車火災，必需採取更有效的處理方式。

桃園分隊分隊長張侃峯表示，電動車是車輛發展趨勢，無可避免地，發生事故的機會也會增加，車主在平時維護時，應確保充電器設備乾燥清潔，充電器設備及電纜妥善收納存放，避免使用插頭轉接座，在充電器或充電過程發生異常，應立即停止充電，若發生事故應遠離車體並選擇上風處避難，避免站在車頭處以防暴衝，避免觸碰車體以免觸電，並立即撥打119報案告知現場狀況。

消防人員利用防火毯實際操作演練。（桃園市消防局第一大隊提供）

消防人員利用防火毯實際操作演練。（桃園市消防局第一大隊提供）

熱心企業捐贈4件防火毯予桃園區桃園、中路、大有及埔子分隊，一旦遇到電動車火警，可利用防火毯覆蓋車輛。（桃園市消防局第一大隊提供）

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