看緊荷包！改裝車噪音被開罰大增 南投縣府擬加重夜間處罰

南投縣移動式科技執法聲音照相設備，會在常被陳情有噪音的路段設置檢測。（南投縣環保局提供）

2023/09/18 19:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕改裝汽機車產生高噪音的朋友注意了！南投縣科技執法聲音照相設備，今年已告發噪音車輛100部，是去年同期的2.3倍，下半年再增2套，明年還會再增加3套，未來規劃定點加移動兩種方式開拍，且打算修地方自治條例，夜間加重處罰，不論超出多少分貝都處罰最高的3600元。

南投縣環保局今天在縣務會議中指出，汽機車改裝後發出高噪音，環保局由中央補助逐年曾設科技執法聲音照相設備，目前採移動式設置，設在高噪音熱點路段和民眾常檢舉的路段，到上月為止，已有100輛汽機車被告發，是去年同期的2.3倍，而下半年再增設2套，9月到年底告發數預估再明顯增加。

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除科技執法聲音照相外，今年至今執行「環警監聯合稽查」專案42場次。噪音檢測為140輛次，告發不合格車55輛，檢測不合格率39.3%，不合格的車輛要召回復驗。

環保局表示，科技執法聲音照相稽查點已涵蓋全縣13鄉鎮主要高噪音車輛出沒路段。 前三大高噪音熱點路段分別草屯鎮中正路、名間鄉南田路、埔里鎮中山路（鯉潭派出所前），告發數佔總數44.3%。而縣內也有9處民眾經常陳情檢舉的路段，包括：屬139縣道的南投市八卦路、集集鎮中集路、中寮鄉永平路；屬台14線的草屯中正路、碧山路、埔里鎮中山路；屬台3線的名間鄉員集路，另有南投市東山路和竹山大智路。

南投縣府為了降低高噪音擾人清夢的情形，未來將透過修自治條例，夜間告發的高噪音車輛，不分超過的分貝數，皆處以最高的3600元。另也會在移動式聲音照相方式外，增加固定點聲音照相，例如南投市東山路、魚池鄉日月潭台21線…等處。

看到路邊該標誌就表示常會有聲音照相設備。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局長李易書（左）帶隊在路口稽查檢測車輛噪音。（南投縣環保局提供）

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