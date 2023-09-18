為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

看緊荷包！改裝車噪音被開罰大增 南投縣府擬加重夜間處罰

南投縣移動式科技執法聲音照相設備，會在常被陳情有噪音的路段設置檢測。（南投縣環保局提供）

南投縣移動式科技執法聲音照相設備，會在常被陳情有噪音的路段設置檢測。（南投縣環保局提供）

2023/09/18 19:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕改裝汽機車產生高噪音的朋友注意了！南投縣科技執法聲音照相設備，今年已告發噪音車輛100部，是去年同期的2.3倍，下半年再增2套，明年還會再增加3套，未來規劃定點加移動兩種方式開拍，且打算修地方自治條例，夜間加重處罰，不論超出多少分貝都處罰最高的3600元。

南投縣環保局今天在縣務會議中指出，汽機車改裝後發出高噪音，環保局由中央補助逐年曾設科技執法聲音照相設備，目前採移動式設置，設在高噪音熱點路段和民眾常檢舉的路段，到上月為止，已有100輛汽機車被告發，是去年同期的2.3倍，而下半年再增設2套，9月到年底告發數預估再明顯增加。

除科技執法聲音照相外，今年至今執行「環警監聯合稽查」專案42場次。噪音檢測為140輛次，告發不合格車55輛，檢測不合格率39.3%，不合格的車輛要召回復驗。

環保局表示，科技執法聲音照相稽查點已涵蓋全縣13鄉鎮主要高噪音車輛出沒路段。 前三大高噪音熱點路段分別草屯鎮中正路、名間鄉南田路、埔里鎮中山路（鯉潭派出所前），告發數佔總數44.3%。而縣內也有9處民眾經常陳情檢舉的路段，包括：屬139縣道的南投市八卦路、集集鎮中集路、中寮鄉永平路；屬台14線的草屯中正路、碧山路、埔里鎮中山路；屬台3線的名間鄉員集路，另有南投市東山路和竹山大智路。

南投縣府為了降低高噪音擾人清夢的情形，未來將透過修自治條例，夜間告發的高噪音車輛，不分超過的分貝數，皆處以最高的3600元。另也會在移動式聲音照相方式外，增加固定點聲音照相，例如南投市東山路、魚池鄉日月潭台21線…等處。

看到路邊該標誌就表示常會有聲音照相設備。（南投縣環保局提供）

看到路邊該標誌就表示常會有聲音照相設備。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局長李易書（左）帶隊在路口稽查檢測車輛噪音。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局長李易書（左）帶隊在路口稽查檢測車輛噪音。（南投縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
BMW排氣管狂噴火炸街 耍帥GG！警方出手了
2023/09/14 20:26

BMW排氣管狂噴火炸街 耍帥GG！警方出手了
騎改裝車聽見警笛聲 2屁孩哀號「死定啦」吞罰單
2023/09/14 12:50

騎改裝車聽見警笛聲 2屁孩哀號「死定啦」吞罰單

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
汐止警8個月逮296件改裝車 開罰金額達152萬
2023/09/10 17:18

汐止警8個月逮296件改裝車 開罰金額達152萬
預計9月中旬起 桃園查獲非法改裝車輛可逕行開罰
2023/08/23 16:38

預計9月中旬起 桃園查獲非法改裝車輛可逕行開罰

男人的痛 PP品牌週聽到了
飆車擾鄰 雲林3鄉鎮市揪89件
2023/08/19 05:30

飆車擾鄰 雲林3鄉鎮市揪89件
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播