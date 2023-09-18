彰化寵物店員工遭「黑幫式行刑」砍斷手 2惡煞起訴「檢求處重刑」

張男與陳男壓制林姓店員後持刀狠砍右手前臂。（民眾提供）

2023/09/18 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今年6月發生一起駭人的斷臂案，一家寵物店林姓店員疑與人有糾紛，對方於是找來張男與陳男對林男行凶，他們以林男服務態度不佳為由，對林男狂噴辣椒水，並拿出預藏的柴刀、榔頭等兇器砍下林男右手前臂，宛如「黑幫式行刑」。彰化地檢署今日偵結，依殺人等罪將2名嫌犯起訴，並求處重刑。

起訴內容指出，張男（19歲）與陳男（19歲）與林姓店員素不相識，但受不明之人指示與謀劃，先前往該寵物店詢問買狗一事，接著以服務態度不佳為由與林男起爭執，2023年6月25日晚間近8點，張男與陳男再前往寵物店，見到林男隨即拿出辣椒水、辣椒槍對其臉部噴灑。

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接著張男從陳男包包抽取出一把柴刀，並不斷朝林男身上揮砍，陳男則從包包拿出鐵鎚，朝林男頭部猛擊，導致林男頭部重創失去意識，張男見狀趁機將林男右手壓制，並指示陳男持柴刀將林男右手前臂剁斷，林男痛得不斷慘叫，受有右手前臂截肢及休克、顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害。

起訴內容也指出，兩人行凶後，陳男先走出店外打手機給不明之人告知已完成任務，隨後刪除通話記錄並重置手機，企圖湮滅證據，並為了減輕刑責打電話向警察局報案，不過當時警方已接獲寵物店店長報案，陳男的報案未構成自首要件。

檢方認為，張男與陳男與被害人素不相識，無怨無仇，竟受不明之人指示行凶，以柴刀剁斷被害人右手前臂，其手法凶殘猶如「黑幫行刑式手法」，事後還企圖湮滅證據，並否認有殺人動機，辯稱無人指使且不配合偵查，毫無悔意。

全案今日偵結，彰化檢方依殺人未遂、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌起訴張、陳二人，並建請法院從重量刑，也認為兩人受指示行凶，有湮滅證據、勾串共犯與逃亡之虞，送審後應繼續羈押禁見。

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