公館美式餐廳老闆「手機架廁所」偷拍 多名未成年員工遭性騷擾

台北公館一家美式餐廳的老闆被指控涉及偷拍和性騷擾未成年員工的行為。（圖擷取自「爆料公社」）

2023/09/11 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕大多數的偷拍畫面都是在廁所，所以上廁所前一定要謹慎檢查是否被安裝偷拍鏡頭。近日，台北公館一家知名美式餐廳的老闆被指控涉及偷拍和性騷擾未成年員工的行為，讓網友跳出來發文痛罵，「實在是太過分太變態了」。

一位網友在臉書「爆料公社」發文指控，台北市公館商圈某美式餐廳的老闆，使用手機在廁所偷拍員工，甚至性騷擾未成年工讀生。原PO指出，這包括偷摸屁股、藉機貼很近「偷頂」等行為。更令人震驚的是，有員工在上廁所時發現老闆蹲在門縫邊偷看，且被當場抓包。

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對話紀錄中，一名員工似乎曾被其他人警告，對此感到非常害怕，說道「你們那樣一說我也不敢在這裡上（廁所）了」，緊接著又附上一張發現廁所內有手機在偷拍的照片，並表示，「我剛剛一打開門，他（老闆）就蹲在門口，然後我開門他（老闆）還嚇到。」

原PO表示，遭受性騷擾的員工不只一位，目前他們已經聯合家長報案提告。原PO也呼籲，由於廁所是員工和客人共用的，因此前往該店消費的人們要小心，並譴責該老闆的行為「實在是太過分太變態了」。

據餐廳的臉書頁面顯示，該店不僅提供餐點，還提供桌遊和遊戲機台等設施，擁有8千多個粉絲，並在Google地圖上擁有4.2顆星的評價，普遍評價餐點美味，服務態度親切，在被爆出老闆的偷拍、性騷擾事件後，許多網友也紛紛前往該餐廳的Google評論頁面，刷上1星的負評。

台北市警方已於7日凌晨接獲報案，並展開調查。目前，警方已掌握疑犯的身分，將等待進一步的調查和釐清事實後，通知疑犯到案說明，並依法追究責任。

有員工在上廁所時發現老闆蹲在門縫邊偷看，且被當場抓包。（圖擷取自「爆料公社」）

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