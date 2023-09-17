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婦人開車恍神撞倒中央分隔島路燈 對向機車騎士慘遭擊落

林姓婦人駕駛豐田轎車疑似恍神失控撞中央分隔島，並將路燈撞斷，倒向對向車道，機車騎士閃避不及撞上路燈，駕駛、騎士雙雙掛彩送醫。（民眾提供）

林姓婦人駕駛豐田轎車疑似恍神失控撞中央分隔島，並將路燈撞斷，倒向對向車道，機車騎士閃避不及撞上路燈，駕駛、騎士雙雙掛彩送醫。（民眾提供）

2023/09/17 18:54

〔記者佟振國／南投報導〕58歲林姓婦人今天下午4點多駕駛豐田轎車，行經南投縣埔里鎮台14線中潭公路南村路段，疑似恍神撞上中央分隔島，連帶將高數公尺的路燈桿撞斷並倒至對向車道，騎機車的20歲洪姓男子閃避不及慘遭擊落，駕駛、騎士幸運僅受擦挫傷，送醫救治無大礙，正值收假交通尖峰，事故也造成雙向嚴重壅塞，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

警方調查，58歲林姓婦人駕駛豐田轎車由台14線中潭公路國姓往埔里方向行駛，行經指標約52.8K處中央分隔島缺口，疑似身體不適而恍神，車輛失控撞上中央分隔島後橫停在內側車道，也波及一旁的路燈桿，經不起強烈撞擊而傾倒至對向車道，當時20歲洪姓男子騎機車經過，閃避不及撞上燈桿慘摔，佔用埔里往國姓的2個車道。

埔里分局交通小隊獲報前往處理，林姓婦人與洪姓男子均無酒駕，2人身體多處擦挫傷，送埔里基督教醫院救治後無大礙。為何會開車自撞中央分隔島，嚴重受驚的婦人當下也無法清楚說明，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

由於事故佔用了台14線中潭公路雙向3個車道，當時又是收假交通尖峰，由魚池日月潭經埔里接國道6號愛蘭交流道的車流嚴重回堵，事故約1個小時排除後，交通才逐漸恢復正常。

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