大貨車當越野車開？疑開錯或逾限高 違規跨分隔島全都錄

大貨車當越野車開？疑開錯或逾限高違規跨分隔島全都錄。（圖截取自網路）

2023/09/17 16:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕網傳1輛大貨車滿載貨物，疑似不熟悉路況誤入中正路地下道，司機一緊張，竟把大貨車當越野車般違規跨越分隔島，轉開平面車道，避入地下道及限高欄杆，但這一舉動被後方車輛的行車記錄器錄下，險象環生，苓雅警分局獲報將聯繫司機釐清案情，警方表示恐涉及不依規定使用燈光、違規變換車道，另是否違反裝載貨物超過規定之高度，仍待進一步清查。

警方今天表示，該交通違規影片為9月14日下午發生，地點在苓雅區中正二路地下道，滿載貨物的大貨車疑因不熟路況，或車身高度恐超過地下道限高，司機急忙把大貨車右切跨過分隔島，轉進平面車道，險象環生。

請繼續往下閱讀...

有網友看見影片表示，該處限高欄桿位置似有問題，貨車高度過高卻不易察覺，發現高度超過時常已來不及閃，已經發生多起事故，那支限高桿也不知被撞了多少回了。

警方獲報檢視影片，該大貨車於中正二路強行跨越地下道前分隔島後，駛入平面車道違規變換車道駕駛行為，違反道路交通管理處罰條例，可處600至1800元，另不依規定使用燈光，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

另該大貨車疑有「裝載貨物超過規定之高度」違規，將依道路交通管理處罰條例，處新台幣3000至1萬8000元，本分局將聯繫該自用大貨車駕駛及該車輛所有之公司，查明駕駛人並通知到案釐清違規事實後予以告發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法