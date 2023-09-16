衰運將載到身無分文爛酒鬼 台中苗栗亂繞還被指控亂喊價

台中地院質疑徐男，除了胞兄之外，別無其他可墊付車資的親友。（記者張瑞楨攝）

2023/09/16 11:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕徐姓男子今年4月14日凌晨喝得爛醉，他宣稱把錢全部打賞（發小費）給陪酒女子，身無分文之下，他攔計程車到苗栗縣，在卓蘭與大湖產業道路亂繞，之後改至中市東勢區找朋友未果，又改道去找胞兄，他的胞兄卻拒付，又折回台中市區找親友，司機被他折騰大半夜，氣得把車開到派出所報案，徐男卻反指司機亂喊價，他沒有詐欺犯意，也確實找親友代墊車資未果，台中地院法官卻認為，除了胞兄之外，實際上並無可墊付車資的「親友」，依詐欺得利罪判拘役30日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，徐男於今年4月14日凌晨2時許，於台中市某卡拉OK店喝得爛醉，身無分文的他，攔下陳姓司機駕駛的計程車，到苗栗縣卓蘭鎮，不料，計程車抵達卓蘭鎮的一條產業道路時，徐男卻說「報錯路」，改到苗栗縣大湖鎮，駛入大湖鎮一條產業道路時，陳姓司機感覺奇怪，不想繼續載，要求徐男付車資下車，徐男卻又改口說，他身上沒錢，要求陳男載他到台中市東勢區親戚家，請親戚代付車資。

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計程車抵達台中市東勢區一戶民宅，屋主卻說不認識徐男，更不願意為徐男支付車資，徐男又說要去找朋友，在東勢菜市場繞，找了3、4個攤位，卻始終找不到人，他又說要到東勢區的胞兄住處，不料，計程車駛抵，也找到徐男的胞兄，但胞兄卻認為車資高達2000多元，他之前曾多次幫胞弟代付車資，但這次他拒絕代付。

徐男又要陳姓司機，把他載到台中市漢成街找另一位哥哥，徐男還說自己的錢，喝酒時發小費給陪酒小姐，已經全花光，當時已經天色微亮，陳姓司機無奈之下，把車開到台中市警察局第二分局立人派出所報警，徐男積欠車資共2700元。

台中地院審理時，徐男否認詐欺得利犯行，他辯稱，「我當時本來是要叫家人（胞兄）幫我付，但家人覺得太貴所以沒有付；我覺得當天是司機亂喊價；我還先去找朋友喝茶，要借錢付車資」。

法官認為，徐男如果上述辯詞屬實，應該先邀求計程車司機暫停路邊，等他聯繫家人或朋友妥當後，才繼續行程，但徐男卻在不確認正確地址之下，指示司機一再變更地點，與常情相違，且除了胞兄之外，實際上並無徐男所指可為墊付車資的「親友」存在，依據詐欺得利罪累犯，判處拘役30日，可易科罰金3萬元，追徵不法利益價額2700元，可上訴。

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