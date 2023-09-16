為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

衰運將載到身無分文爛酒鬼 台中苗栗亂繞還被指控亂喊價

台中地院質疑徐男，除了胞兄之外，別無其他可墊付車資的親友。（記者張瑞楨攝）

台中地院質疑徐男，除了胞兄之外，別無其他可墊付車資的親友。（記者張瑞楨攝）

2023/09/16 11:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕徐姓男子今年4月14日凌晨喝得爛醉，他宣稱把錢全部打賞（發小費）給陪酒女子，身無分文之下，他攔計程車到苗栗縣，在卓蘭與大湖產業道路亂繞，之後改至中市東勢區找朋友未果，又改道去找胞兄，他的胞兄卻拒付，又折回台中市區找親友，司機被他折騰大半夜，氣得把車開到派出所報案，徐男卻反指司機亂喊價，他沒有詐欺犯意，也確實找親友代墊車資未果，台中地院法官卻認為，除了胞兄之外，實際上並無可墊付車資的「親友」，依詐欺得利罪判拘役30日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，徐男於今年4月14日凌晨2時許，於台中市某卡拉OK店喝得爛醉，身無分文的他，攔下陳姓司機駕駛的計程車，到苗栗縣卓蘭鎮，不料，計程車抵達卓蘭鎮的一條產業道路時，徐男卻說「報錯路」，改到苗栗縣大湖鎮，駛入大湖鎮一條產業道路時，陳姓司機感覺奇怪，不想繼續載，要求徐男付車資下車，徐男卻又改口說，他身上沒錢，要求陳男載他到台中市東勢區親戚家，請親戚代付車資。

計程車抵達台中市東勢區一戶民宅，屋主卻說不認識徐男，更不願意為徐男支付車資，徐男又說要去找朋友，在東勢菜市場繞，找了3、4個攤位，卻始終找不到人，他又說要到東勢區的胞兄住處，不料，計程車駛抵，也找到徐男的胞兄，但胞兄卻認為車資高達2000多元，他之前曾多次幫胞弟代付車資，但這次他拒絕代付。

徐男又要陳姓司機，把他載到台中市漢成街找另一位哥哥，徐男還說自己的錢，喝酒時發小費給陪酒小姐，已經全花光，當時已經天色微亮，陳姓司機無奈之下，把車開到台中市警察局第二分局立人派出所報警，徐男積欠車資共2700元。

台中地院審理時，徐男否認詐欺得利犯行，他辯稱，「我當時本來是要叫家人（胞兄）幫我付，但家人覺得太貴所以沒有付；我覺得當天是司機亂喊價；我還先去找朋友喝茶，要借錢付車資」。

法官認為，徐男如果上述辯詞屬實，應該先邀求計程車司機暫停路邊，等他聯繫家人或朋友妥當後，才繼續行程，但徐男卻在不確認正確地址之下，指示司機一再變更地點，與常情相違，且除了胞兄之外，實際上並無徐男所指可為墊付車資的「親友」存在，依據詐欺得利罪累犯，判處拘役30日，可易科罰金3萬元，追徵不法利益價額2700元，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
計程車運將一句話 大眼主播驚喜連連
2023/09/13 07:35

計程車運將一句話 大眼主播驚喜連連
單親運將一「苦衷」違規淚求別檢舉 網看哭：檢舉的莫名其妙
2023/03/07 11:05

單親運將一「苦衷」違規淚求別檢舉 網看哭：檢舉的莫名其妙

金酒59.2度感恩釀 致敬保家衛國的英雄們
小黃運將常有「此舉動」 英媒記者來台多年仍大讚：非常窩心
2021/11/10 22:14

小黃運將常有「此舉動」 英媒記者來台多年仍大讚：非常窩心
醉客要求迴轉不成爆揍6旬小黃運將 頻跳針嗆：我艋舺阿東啦！
2021/05/03 22:31

醉客要求迴轉不成爆揍6旬小黃運將 頻跳針嗆：我艋舺阿東啦！

男人的痛 PP品牌週聽到了
台北搭小黃驚喜發現「小亮點」！英媒記者讚賞運將巧思
2021/04/01 20:54

台北搭小黃驚喜發現「小亮點」！英媒記者讚賞運將巧思
伸鹹豬手對爛醉辣妹摸胸襲腿 色狼運將判2年
2015/09/05 13:19

伸鹹豬手對爛醉辣妹摸胸襲腿 色狼運將判2年
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播