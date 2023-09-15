網路美女照+超說服心理學 竟讓愛情詐騙機房詐得百萬

19歲男子設詐騙機房詐百萬，高市刑大攻堅逮人。（民眾提供）

2023/09/15 23:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕19歲簡姓男子架設詐騙機房，招募3名未成年人涉嫌從事詐騙機手工作，成員勤讀超說服心理學，並由陳姓少女在社群軟體化身「蓁蓁」，以美色詐迷被害人後再誘騙投資，順利詐得100多萬元，高市刑大攻堅藏身湖內的機房，一舉逮捕4嫌。

刑大偵二隊日前接獲線報，指稱社群軟體暱稱「蓁蓁」女子涉嫌假投資詐騙，經警方蒐證完成，報請橋頭地檢署指揮偵辦，一舉破獲以簡男為首的假交友投資詐騙機房，起獲手機15支、電腦主機2組、分享器2台、筆記型電腦1台、教戰守則書本1本（超說服心理學）、第三級毒品K他命1包、K盤1個等證物。

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據了解，該詐騙機房由簡姓主嫌所設立，並招募王姓、洪姓少年，再吸收陳姓少女，4人從事詐騙機手工作，第一層機手利用網路美女照片，在交友軟體創設假帳號結識被害人，期間還勤讀心理學書籍（超說服心理學）提升詐騙手段。

待被害人上鈎，詐團再貼出投資獲利、購入名車等限時動態照片吸引被害人目光，落入圈套後再引薦給第二層機手假冒投顧老師，鼓吹被害人投資虛擬貨幣藉此吸金，詐得100多萬元。

刑大指出，大隊歷經數週跟監蒐證，掌握該詐騙機房藏匿處所，日前順利將簡姓主嫌及王、洪、陳姓等4嫌查緝到案，全案依加重詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法等罪嫌，分別移送橋頭地檢署、高雄少年及家事法院。

19歲男子吸收未成年人設詐騙機房，高市刑大攻堅逮人。（民眾提供）

19歲男子吸收3名少年設詐騙機房，高市刑大攻堅逮人。（民眾提供）

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