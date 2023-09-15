涉買票判刑4年 前民雄鄉代會主席周榮茂喊冤：一定上訴

周榮茂說，他沒有買票，被判刑很冤枉，一定上訴。（資料照及翻攝；本報合成）

2023/09/15 19:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕無黨籍前嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂遭控去年鄉民代表選舉，涉嫌透過蔣姓、蔡姓服務處人員及陳姓、賴姓女子，以每票500元到2000元買票，嘉義地方法院今依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處周榮茂有期徒刑4年，褫奪公權5年，全案可上訴。

「我沒有買票！」周榮茂說，因服務處有前、後屋，他當時在前屋睡覺並未向選民買票，被判刑很冤枉，一定上訴。

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嘉義地院說，周榮茂去年先和蔣女拜託陳女買票，去年11月間，蔣女請蔡男通知陳女到周的服務處，將3萬元交給陳女，陳女再以13500元向8位選民買27票，另約定以每票發放2000元，尋求蕭姓選民及家人支持，然尚未付錢就被查獲。

嘉義地院指出，蔣女於去年10月下旬給賴女21000元，以每票1000元買票，剩下款項以每票500或1000元請賴女向其他選民買票，賴女將剩餘16000元，請託賴姓選民支持周，共買18票。

合議庭法官庭訊時，周榮茂否認全部犯行，蔣女雖坦承全部犯行，但否認和周男一起買票，然而陳女證稱周、蔣曾一起拜託她買票，法官認為，陳女證述內容可信，認定周、蔣、陳3人為共同買票，陳女、賴女均坦承犯行。

法官認為，此案買票規模不小，周榮茂否認犯行且為候選人，參與程度最深，其餘共犯審酌買票情形、坦承或否認犯行態度及個人狀況等量刑，共犯蔣女判刑2年6個月，褫奪公權5年；陳女判刑1年10個月，褫奪公權4年；賴女判刑1年8個月，褫奪公權4年；幫助犯蔡男判刑6個月，褫奪公權3年。

法官考量陳女、賴女已65歲以上宣告緩刑，命陳女繳納公益金20萬元、賴女繳納16萬元。

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