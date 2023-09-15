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台東市出現假里幹事登門詐騙 警至颱風受災戶贈物資兼宣傳

台東警分局富岡派出所到海葵颱風受災戶送物資。（記者黃明堂翻攝）

台東警分局富岡派出所到海葵颱風受災戶送物資。（記者黃明堂翻攝）

2023/09/15 15:17

〔記者黃明堂／台東報導〕詐騙手法千變萬化，台東警分局近期破獲男子假冒村里幹事，向民眾以代辦年金詐取手續費案例，特別利用慰問海葵颱風受災戶的機會，送上物資兼宣導。

卑南鄉利吉社區因緊鄰山坡地，在日前海葵颱風肆虐下造成道路阻斷、停水停電、住家損害等情形。台東「千秋府」廟秉持神明護國佑民、扶世濟貧信念，特別籌募災後物資，偕同台東分局富岡派出所發送到每一位受災戶手中。

富岡所所長高璋賢表示，過去在轄區查訪時，就見到部分弱勢家庭生活節儉，時常為三餐煩惱，也有許多高齡長者獨居無子女陪伴，本次風災後派出所於道路搶通後偕同村長巡視社區，發現許多住戶不僅房舍破損有待修繕，連日常生活物資都亟需援助，於是轉介千秋府募集愛心物資，由所長、員警陪同挨家挨戶發送與慰問。高璋賢恐有心人士藉機向受災戶行騙，也向民眾進行反詐宣導，對來路不明電話或假冒村里幹事者千萬不要相信，有任何疑問都可以立即向派出所詢問解答。

台東警分局分局長陳蔚文表示，詐騙手法千變萬化，近期破獲台東市男子假冒村里幹事，向民眾以代辦年金詐取手續費案例，民眾對於假冒公職、執法人員者務必提高警覺。

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