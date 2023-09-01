假冒超商主管教防詐 騙50店員給點數密碼

31歲李姓男子日前假冒成四大超商的幹部或主管，隨機撥打全台超商門市電話，向店員表示要教育防詐預刷點數，要求店員刷出遊戲點數條碼並也告知點數密碼。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/01 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕卅一歲李姓男子今年初開始，假冒四大超商的幹部或主管，隨機撥打全台超商門市電話，向店員表示要進行遊戲點數的「防詐教育」，要求店員刷出遊戲點數條碼並告知點數密碼，由於是過去未見的詐騙新手法，不少店員信以為真而上當，全台至少超過五十店家受害，不法所得約四十萬元；刑事警察局偵四大隊成立專案小組，七至八月陸續拘提主嫌李男等三人到案，依涉犯刑法加重詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，李男無業，因為曾在超商打工，熟知超商內控機制，今年一月起以稽核門市名義，用電話隨機撥打給全台超商，電話中他會稱自己為超商公司主管，告訴店員要進行「防詐教育」，要求店員操作刷出遊戲點數條碼回報帳號密碼，藉此詐取遊戲點數，因李男都挑選凌晨時段行詐，店長往往不在現場，不少店員受騙上當，李男每次犯罪得手五千到四萬元不等金額，合計不法所得約四十萬元。

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李男透過卅五歲蕭男取得外勞卡門號，用來撥打電話規避警方查緝，等詐騙得手後，再要二十九歲陳男在星城online創立帳號，用遊戲點數購買星城幣，並轉賣幣商兌現。

警方調查後，七月十七及八月二十五日發動兩次拘提行動，逮獲三人，並在李男住處查扣手機五支、平板一台、筆電一台、安非他命二小包、現金兩萬零三百元等證物。三人承認犯行，表示詐騙所得都拿去買毒，檢察官複訊後諭令五萬元交保候傳。

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