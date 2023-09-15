只花2分鐘......當著銀樓老闆面 慣竊摸走金戒

竊嫌趁著銀樓老闆在按計算機的當下，以左手為掩護，右手就摸走了金戒子。（民眾提供）

2023/09/15 14:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕假買真偷！台中市52歲邱姓男子專程騎機車到彰化縣和美鎮一家銀樓挑戒子，只花2分鐘就當著銀樓老闆面前摸走2錢的金戒，受害業者事後盤點才發現遭竊，警方獲報後在台中市逮捕邱男，邱男坦承犯案，但金戒子已變賣花光光了。

和美警方表示，邱男一踏進銀樓就說要買戒子，老闆就拿出對戒讓邱男挑選，邱男先試戴一款戒子並詢問價格，老闆馬上就拿出計算機算價格，這時，邱男趁著老闆在按計算機的時候，以左手作為掩護，右手就熟練的摸走了另一款約1萬7000元男戒並握在手中，並佯稱要刷卡付費，由於該銀樓只接受付現金，邱男隨即離開銀樓。

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銀樓業者指出，邱男應該是慣竊，因為以挑金飾摸走戒子，接著就謊稱要刷卡，得知不能刷卡就很生氣的大小聲，隨即就以不能刷卡為由離去。因為事後盤點發現少了一枚金戒子，立即調閱店內的監視器，並報警處理。

和美派出所所長林聖傑表示，員警受理報案，經調閱路口監視器畫面，鎖定邱男涉嫌重大，馬上聲請拘票，在邱男位於台中市的住處附近逮人，邱男到案後坦承犯案，但金戒子已在跳蚤市場變賣10000元，得手的錢都花掉了。全案依竊盜罪嫌移送偵辦，並將再追查其可能涉及的其他案件。

彰化縣和美鎮銀樓遭慣竊以買戒子為幌子，順手摸走了金戒子。（民眾提供）

彰化縣和美鎮銀樓遭慣竊以買戒子為幌子，順手摸走了金戒子。（民眾提供）

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