獨家》台南假車禍真擄人案內幕！屁孩誤綁退休角頭 驚動黑白兩道

警方在澎湖抓到犯擄人案的穆姓兄弟、「師公」許姓船長以及綽號「牛牛」的主嫌徐男。（民眾提供）

2023/09/15 06:29

〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕台南「假車禍真擄人」案引起社會關注，據了解，疑北部幫派預定的毒品遭私吞藏在澎湖引起，因此幫派要綽號「牛牛」的徐姓主嫌，付錢找分別為18歲、20多歲的穆姓兄弟策畫擄人，豈料誤判綁到已半退休、年近60歲的「教父級」陳姓角頭，驚動黑白兩道與政壇，甚至有「仕紳」喊價3倍要贖人，目前檢方聲押穆姓兄弟與協助擄人的許姓船長。

檢警透露，北部幫派找不法集團預定兩箱走私槍毒，豈料被執法機關查扣一箱，當幫派找集團要貨的時候，集團卻誆稱，兩箱都被抄走了，卻私吞一箱，結果被幫派發現，還認為與陳姓角頭有關，在今年6、7月間找「牛牛」徐男，到台南處理這件事。

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「大穆」、「小穆」兄弟檔是新化人，有販毒紀錄，尤其「小穆」才剛滿18歲，剛到永康區想浮頭打出名聲又需要錢，徐男會找兄弟倆幫忙，警方研判，兄弟倆的毒品上游，就是徐男。

徐男付錢給穆姓兄弟，要他們策畫「認車擄人」，最後他們找兩名黃姓共犯，還有綽號「師公」的許姓船長加入；為擄走陳男，這些人觀察陳男作息已有一段時間，直到這個月10日，由黃姓共犯一人騎車製造假車禍，一人開車將陳男載走，接著到雲林蚊港，搭上「師公」準備的小艇，連開10多個小時，將陳男擄到澎湖找貨。

陳姓角頭被擄當天，「地方仕紳」委託政界人士到永康分局警關心，同時也向「大小穆」放話，不管北部幫派給多少錢，他出「3倍價」贖人，否則後果自負，疑似在這個時候，徐男與「大小穆」才知道綁到不該綁的人。

為了不節外生枝，警方拚命趕在黑道前抓人，沒想到案發隔天11日，永康分局又發生一件槍擊案，蠟燭多頭燒。

好在12日警方先抓到兩名躲在彰化的黃姓共犯，法院立刻裁定羈押禁見，13日警方又派員到澎湖，找到「大小穆」與「師公」藏身地點將3人逮捕，而主嫌「牛牛」徐男，因為涉傷害、詐欺罪要執行5年，所以在檢方訊後直接發監。

檢方對「大小穆」與「師公」聲押，羈押庭將在今天進行，至於被害陳姓角頭，由於逃亡時骨折，目前仍在醫院休養中，警方尚未製作筆錄。

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