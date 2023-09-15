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宜蘭頭城搶孤 杏輝藥品A隊奪冠

2023/09/15 03:00

〔中央社〕受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，停辦3年的頭城搶孤民俗活動昨天深夜再度於當地舉辦，杏輝藥品A隊只花12分鐘就順利鋸下13層樓高的順風旗奪冠。

宜蘭縣每年農曆7月最知名的民俗活動就是頭城搶孤，今年照例在農曆7月最後一天深夜鬼門關前一刻登場，今年共有12支隊伍參賽，吸引許多民眾入場欣賞。

頭城搶孤相傳已有200多年歷史，搶孤主舞台底部以16根大杉木為支柱，其中12柱供選手攀爬競技，大杉木高約13公尺，直徑約70公分，表面塗滿牛油，大杉木頂端搭建孤棚平台，平台上再豎立13支高約30公尺、上面掛滿祭物的竹編孤棧。

參賽隊伍必須在塗滿牛油的大杉木上，以疊羅漢方式，奮力向上爬到支柱頂端，再以危險性相當高的「倒翻棚」的方式，手腳並用翻上孤棚平台，之後再爬上孤棧頂端，砍下順風旗，誰的速度最快，誰就是贏家。

今年搶孤活動如期在昨天深夜11時25分開始，杏輝藥品A隊率先於11時32分「倒翻棚」，並約在11時37分鋸下順風旗奪冠。

今年活動有許多選手疑因體力不支，爬到一半時就從半空中墜落，所幸身上都扣好安全扣，一度倒掛於半空中由雲梯車救援；甚至還有1名墜落選手倒掛於半空中約有5分鐘之久，之後才獲救送醫，所幸暫無生命危險。

頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村接受媒體聯訪時說，今年大會的安全確保人員都經過受訓合格，並嚴格規定選手在攀爬的每個階段時都要扣好安全扣，否則就會視為違規，必須搭乘雲梯車下來，不准再往上爬。（編輯：楊昭彥）1120915

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