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狂叩16通不接電話 眼尖警瞄簡訊「不還手機就報案」抓到賊

警方盤查張姓婦人時，瞥見她偷來的手機傳來訊息。（警方提供）

警方盤查張姓婦人時，瞥見她偷來的手機傳來訊息。（警方提供）

2023/09/14 21:08

〔記者王捷／台南報導〕身材瘦小的張姓婦人背著一個大背包，一看到警五分局警備隊副隊長蘇敬修巡邏，就閃身進入暗巷，讓蘇敬修起疑，上前盤查張婦的身分，但盤查途中，張婦口袋裡的手機狂響，直到張婦要拿手機起來掛斷時，蘇敬修瞥見手機簡訊通知「不還手機就報案」，原來手機是張婦3小時潛入住家偷走的，警方在訊後將她送辦。

副隊長蘇敬修昨天下午在金華路執行查抄勤務，發現瘦小的張婦背了一個很大的背包，在一個巷子口徘徊，蘇敬修覺得張婦的行為，很像是小偷在觀察地點，而且除了登山，正常人也不會背這麼大的背包，可張婦的打扮看起來就不像登山者，所以打算上前盤查。

張婦一看到警車靠近，馬上跑進巷子裡，但還是被蘇敬修追上，在盤查身分的時候，張婦的手機狂響不停，卻刻意不接電話，蘇敬修覺得很奇怪，請張婦先接電話，結果趁張婦拿出手機時，他發現手機螢幕上顯示訊息「麻煩儘速歸還手機，不然報警」等字樣。

蘇敬修驚覺不對，檢查手機還發現未接來電多達數16通，但不管怎麼問，張女堅稱手機是自己的，還好手機再度響起，蘇接起電話，結果才知道失主在3小住家遭竊，張嫌見事跡敗露，才表示手機是她偷來的，全案依竊盜罪嫌送辦。

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