陸軍汽基廠貪瀆案 3士官判刑2年至6年

士官黃柏璁（左2）與士官長黃順暉（右2）。（資料照）

2023/09/14 17:29

〔記者王定傳／新北報導〕陸軍後勤指揮部汽車基地勤務廠士官長黃順暉，收取圍標集團約60多萬賄款並以洩密等方式包庇，另名士官長張家維、中士黃柏璁，除向業者索賄外，還竊取庫房內的零件幫忙充數，不僅如此，業者甚至拿中國貨冒充台灣貨詐取採購款，新北地院依違反貪污治罪條例及洩密等罪，判處黃順暉5年6月徒刑及3個月徒刑、黃柏璁6年徒刑，張家維認罪判刑2年，緩刑5年。

圍標集團成員「蓮聖企業」等公司實際負責人劉仲仁，因犯貪污、政府採購法等，被判刑3年6月併科36萬元罰金，此部份得易科罰金，及2年徒刑不得易科罰金但得易服勞役、12年徒刑不能易科罰金與勞役；其子劉家呈被判刑11年10月，不得易科罰金與勞役、3個月得易科罰金。

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檢方調查，劉仲仁與其他業者長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車機件、引擎零件採購案，2016年至2017年間，為了避免投標廠商間因低價競爭致利潤微薄，竟組成圍標集團，並以搓圓仔湯方式圍標51件採購案。

檢方調查，圍標集團與黃順暉約定以決標金額1％作為賄賂，黃順暉除洩漏底價外，若發現有外來廠商投標，還會洩漏投標廠商名稱與數量，若有外來廠商無預警投標，則協助圍標集團抽換標單。

檢方調查，在交貨驗收階段，劉仲仁向黃柏璁行賄5千元，以便進入庫房補足交貨數量，另以瑕疵品交貨，在部分項目通過驗收後，行賄黃順暉8千元希望儘速撥款，且為了為獲取高額利潤，竟以中國貨冒充台灣貨，詐取採購款約800多萬元。

不僅如此，劉仲仁還行賄張家維、黃柏璁兩人共6萬餘元，要兩人竊取庫房零件、材料，以此補足交貨數、充當新品私自潛入庫房換回之前交付的瑕疵品，甚至賣給其他公司等。

由於張家維認罪、黃順暉與黃柏璁坦承部分犯行並繳回犯罪所得，但否認部分犯行，合議庭針對坦承的部份，依貪污治罪條例與刑法59條規定予以減刑。

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