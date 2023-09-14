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首頁　>　社會

狡詐！台南假車禍真擄人案 嫌犯設多「斷點」企圖誤導警方

嫌疑人將人車藏匿在白沙後寮納骨塔北側產業道路，現場野草叢生人煙罕至。（記者劉禹慶攝）

嫌疑人將人車藏匿在白沙後寮納骨塔北側產業道路，現場野草叢生人煙罕至。（記者劉禹慶攝）

2023/09/14 10:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康10日晚間發生假車禍真擄人案件，被害人疑因金錢糾紛，在台南被擄走，嫌犯先將被害人的車及作案車輛開到屏東後，再將被害人帶到雲林搭漁船到澎湖，製造多個斷點，企圖誤導警方，警方昨（13）日跨海在澎湖救出被害人，並逮到徐姓主嫌等4人，在台灣本島逮到3嫌。

台南市58歲的陳姓男子，10日晚間7時許，駕駛白色保時捷欲返回位於永康區大灣的住家時，遭到1名男子騎機車自前方故意碰撞，被害人下車查看時，後方一名男子走近，與製造假車禍的男子一人拉一人推，將掙扎不已的被害人強押上後方駛來的廂型車。

嫌犯隨後將保持捷與作案車輛往南開到屏東，再將作案車輛開回台南，於新化山區丟棄燒毀，再將被害人載至雲林，搭乘漁船押至澎湖，軟禁在白沙鄉某民宿，沿途停留多處地點並換車接駁，製造斷點。

嫌犯在澎湖時也一樣不斷更換地點，躲避警方查緝，刑事警察局與台南永康警方昨天在澎湖逮到4嫌，並於移動的車上救出被害人，同時也在彰化及台南等地逮到3嫌，雙方疑有金錢糾紛，詳細情形目前仍在調查釐清中。附近居民表示，嫌犯疑似已在當地遊蕩多日。

台南永康假車禍真擄人案，嫌犯南北移動製造斷點企圖誤導警方。（記者劉婉君攝）

台南永康假車禍真擄人案，嫌犯南北移動製造斷點企圖誤導警方。（記者劉婉君攝）

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