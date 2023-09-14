假車禍真擄人！台南搭快艇藏匿澎湖 3嫌落網、人質獲救

假車禍真擄人嫌疑人駕車帶被害人躲藏在白沙後寮納骨塔。（記者劉禹慶攝）

2023/09/14 10:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕震驚社會的台南假車禍、真擄人案，台南市永康警方跨區辦案，會同白沙警分局、澎湖縣政府警察局刑警大隊等單位，昨（13）日傍晚在白沙後寮納骨塔北側產業道路，人車俱獲，帶回3名嫌疑人及被擄的陳姓男子，由於陳男宣稱身體虛弱，因此送往三總澎湖分院觀察，嫌疑人則由永康警方帶回偵訊，但嫌疑人拒絕夜間偵訊。

據了解，全案發生在9月10日晚間，台南永康區發生一起「假車禍真押人」案件，陳姓被害人被3名嫌疑人擄走，旋即搭上快艇直奔澎湖上岸，並由澎湖接頭人安排交通工具、住宿地點，其間嫌疑人駕駛白色車輛，曾在湖西鄉隘門村被澎湖警方攔截，但因未接獲永康分局通報，加上查無犯罪證據，只能先行放行，錯過第一破案時機。

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原本3嫌與被害人投宿在白沙鄉赤崁村一家民宿，但傳出被害人一度想要跳樓逃脫，3嫌擔心事跡敗露，因此挾持被害人，駕車前往後寮納骨塔北側產業道路藏匿，當地野草叢生，地點相當隱密。但殊不知警方早已掌控嫌疑人車輛號碼，並啟動車監系統，沿路調閱監視器，以車追人，發現人車躲藏在後寮納骨塔北側草叢，旋即出動警力包圍抓人。

當時8車20餘名員警趕抵現場，自以為隱匿地點很安全的3名嫌犯，都在車外，獨留被害人在車上，突見優勢警力瞬間包圍，根本反應不及，只能乖乖束手就擒。由於被害人宣稱身體虛弱，因此先送醫觀察，嫌疑人則由永康警方帶走，但確定3名嫌疑人與澎湖都無地緣關係。

嫌疑人將人車藏匿在納骨塔北側產業道路，現場野草叢生人煙罕至。（記者劉禹慶攝）

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