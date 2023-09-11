富商外遇遭綁架勒贖 友人自導自演判刑

薛男得知富商友人外遇，找人製造假車禍真擄人斂財，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/09/11 22:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市薛姓男子得知友人陳姓富商外遇，涉嫌找蘇等人策畫假車禍真擄人後，他再假意出面與蘇等人談判，以50萬元放人，高等法院高雄分院依擄人勒贖罪，判處薛等4人3年8月至4年8月不等徒刑。

判決書指出，被告薛男與富商陳男相識，並經常受邀到他高雄市住處飲酒作樂，因而得知他有外遇，於是找同案被告林姓、蘇姓、陳姓和魏姓（通緝）等人，涉嫌共謀假車禍真擄人勒贖。

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2022年7月22日下午，陳姓富商到薛住處飲酒後，開車離去後不久，即遭事先埋伏的蘇等人製造假車禍，押他上車載往台南山區，其中魏男並恐嚇說：「你交往對象的老公從大陸找了我們3人偷渡來台，花了人民幣50萬元要你的命，要到山上把你活埋」。

蘇男等人還要脅陳姓富商找人出面喬此事，他於是連絡薛，約在台南一處交流道附近的加油站會合後，一夥人轉往台南的虎仔墓附近山區談判，薛男還假裝不認識蘇等人，雙方以50萬談妥，陳姓富商獲釋後，隨即向警方報案。

橋頭地院依擄人勒贖罪，判處薛徒刑4年8月、林和蘇各處徒刑3年10月、陳處徒刑3年8月，薛等人不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法並無不妥而駁回，仍可上訴。

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