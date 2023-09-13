9/13 今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/09/13 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月13日）開獎的第112000219期今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000219期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、08、09、11、13、15、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共94注中獎，每注可得500元；肆獎共1330注中獎，每注可得100元。

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第112000219期今彩539中獎號碼為「03、09、18、21、39」，頭獎摃龜；貳獎共218注中獎，每注可得2萬元；參獎共6840注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5814注中獎，每注可得50元。

第112000219期39樂合彩中獎號碼為「03、09、18、21、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共245注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4248注中獎，每注可得1500元。

第112000219期3星彩中獎號碼為「501」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000219期4星彩中獎號碼為「7619」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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