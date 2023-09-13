老翁被騎樓水管絆倒死亡 肉圓攤老闆判刑1年

老翁被騎樓水管絆倒死亡，肉圓攤販被判刑1年。（記者鮑建信攝）

2023/09/13 10:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市郭姓攤販承租店面，在騎樓賣肉圓，另行裝設排水管線，導致八旬老翁被絆倒死亡，經地院依過失致死罪，判處有期徒刑1年，他不服上訴，高等法院高雄分院認為審判決並無不妥而駁回。

判決書指出，2017年起，被告郭男向陳姓屋主（不起訴處分）承租林園區王公路東方新都大樓1樓，經營肉圓店，並在騎樓設置攤位，營業時間為每日清晨6點半至下午5點，且因該處排水系統不良，另行裝設1條軟管排水水管，將店內廚房洗手台、冰箱等廢水，經由店門口及騎樓排放至騎樓前的排水孔，打烊後則由郭負責將水管收折置於店門口角落處。

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2020年12月3日結束營業後，郭卻未妥善收好水管，晚上9點多，同棟大樓林姓八旬老翁買宵夜返家，行經肉圓店前騎樓，左腳不慎被水管勾住而失去平衡，身體左側先撞擊鐵捲門後，即正面朝下倒地頭部受傷，經路人協助回家休息。

隔天上午7點多，林翁向家人抱怨劇烈頭痛後，未久即失去呼吸心跳，送往國軍高雄總醫院急救後恢復生命跡象，但仍意識昏迷，並在隔年1月10日死亡。

郭男指稱，隔壁彩券行監視器，沒有拍到林翁被絆倒畫面，他本身有許多慢性疾病而長期服用嗜睡、頭暈、暈眩等副作用的藥物，無法排除因此突然昏迷倒地的可能性，況且案發當時已有心臟等疾病，否認犯行。

1、2審法官開庭勘驗監視器影像，發現林翁跌倒前，水管疑似有往他方向拉扯，倒地前後其步伐體態相當正常，並無類似服用藥物，或病發虛弱的搖晃或傾斜等情形，並有法醫鑑定報告，判決郭有期徒刑1年，仍可上訴。

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