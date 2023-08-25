替女員工抽脂當活廣告卻致死 醫美負責人判刑定讞

示意圖

2023/08/25 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕10年前北市尚未開幕的醫美診所慫恿28歲陸姓女員工抽脂，準備當活廣告宣傳，術後卻昏迷死亡。最高法院考量全案適用刑事妥速審判法「審理逾8年須減刑」規定，自為改判，依非法執行醫療業務罪對診所負責人林玉清判刑2年5月、沒醫師執照卻非法執行醫療業務的職員池岳龍2年9月，全案定讞。

2013年6月13日，陸女前往台北市敦化商圈尚未開幕的「微笑國際診所」應徵，上班幾日後，就被所方慫恿抽脂當活廣告。同月23日，陸女接受胸部麻醉時，竟全身躁動、吼叫、抽搐、陷入昏迷，急救躺病床一個半月後終因腦缺氧併發肺炎、神經敗血性休克死亡。

請繼續往下閱讀...

檢方根據醫審會的鑑定報告，認為診所負責人林玉清未做好術前評估，急救措施也不完備，與陸女死亡有因果關係，至於不具醫師資格的池岳龍卻參與手術；依非法執行醫療業務罪、過失致死等兩罪，將林、池起訴。

台北地院一審、高等法院二審分別審結，均從一重依非法執行醫療業務罪判林玉清2年、池岳龍2年2月。但最高法院於2019年4月將全案撤銷發回。

高院更一審說明，林、池手術時，竟因一時疏忽，導致陸女不堪負荷麻醉藥物的劑量；陸女發生癲癇症狀時，又未能接受適當緊急處置導致缺氧性腦病變，進而喪失寶貴生命，並考量林、池均否認犯行，屬犯後態度不佳，分別加重改判至2年6月、2年10月。

最高法院考量全案適用速審法「審理逾8年須減刑」的規定，自為改判林玉清有期徒刑2年5月、池岳龍2年9月，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法