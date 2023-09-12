北市消防局大隊長晉升「警監」 蔣萬安主持授階典禮

台北市消防局今天舉行新任大隊長授階典禮。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/12 16:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應六都消防大隊長職務繁重，立法院去年三讀通過調高直轄市消防大隊長職等，提升為警監，台北市消防局及各界奔走年餘，終獲議會同意提升職等，今天舉行授階典禮，由市長蔣萬安主持，為專門委員及3位大隊長授階。

蔣萬安表示，大隊長的危勞程度、勤務時間、職責繁重程度，都較其他同序列職務人員繁重，本次將大隊長由「警正一階」調高為「警正一階至警監四階」，也彰顯對第一線消防大隊長的肯定與重視，也期勉未來能繼續帶領消防同仁，提升災害搶救及緊急救護等服務品質，保障民眾生命財產安全。

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台北市4位大隊長，有一位原本就是專門委員兼任，其他三位大隊長此次都晉升，包括第二大隊長洪超倫，兼任台北市搜救隊長，帶領並通過全國第一支重型能力認證搜救隊伍。在土耳其震災國際人道救援中，統籌搜救隊動員相關流程，使救援順利進行。

第三大隊長王證雄任內執行多項重大賽事消防安全維護，使賽事安全無虞；另轄區列管場所數眾多，落實要求場所防火管理及應變能力，並致力提升轄內集合住宅申報率及後續消防安全設備缺失改善率，維護市民居住安全。

第四大隊長王耀震在疫情嚴峻時，堅守崗位，親自坐鎮指揮社子島工廠大火救災，保障民眾生命財產安全；除3位大隊長，119主任黃建華也晉升專門委員，他任職救災救護指揮中心主任期間，統籌並精進高效能勤務派遣系統運作，提案「119高效派遣 精準服務」入圍第6屆「政府服務獎」，同時建置新式無線電系統，提升為民服務效能。

台北市消防局今天舉行新任大隊長授階典禮。（記者姚岳宏翻攝）

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