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    台北跨年晚會防踩踏 消防局熱點部署人車、捷運站預置人員

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/12/28 21:17

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市府前廣場12月31日將舉行跨年晚會，台北市消防局在活動當天，將派遣水箱車、照明車及救護車等各式車輛共34輛，警義消人員176名執勤，配置於跨年晚會主舞台、101大樓南側等8處，同時為防止踩踏意外，今年也在各捷運站預置人員，如遇緊急狀況，可第一時間處置。

    消防局表示，已完成信義計畫區內高風險場所的消防安全設備檢查，並訂定消防搶救計畫，另配合衛生局規劃的醫護站，支援救護人車及市府南側等3處派駐機動待命救護人員，可即時支援現場突發救護案件。

    消防局指出，跨年當天有長達300秒煙火秀，其中包含造型煙火如輪狀煙火、笑臉煙火等，共計1萬6970發，安檢人員已進行查核，施放前將再次確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等，同時安排消防人員至跨年煙火觀賞熱點象山六巨石，宣導民眾避免推擠掉落及要求101大樓針對煙火餘燼飄落熱區設置告示。

    鑒於首爾梨泰院推擠事件，消防局除在各活動熱點部署人車，今年也特別於捷運站預置人員，如遇有緊急狀況，可於第一時間協助捷運站務人員疏散民眾，提醒民眾進出捷運站務必配合引導，進出站時勿推擠，並隨時注意安全。

    消防局提醒，根據氣象預報，跨年期間受東北季風影響，大台北東側可能出現局部短暫陣雨、早晚溫差大，民眾出門前應攜帶雨具並做好保暖措施，平安迎新年。

    消防局將動員大批人車在市府周遭警戒。（記者姚岳宏翻攝）

    消防局將動員大批人車在市府周遭警戒。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局將在市府周遭人潮熱點預置人力，以防各種緊急意外。（記者姚岳宏翻攝）

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