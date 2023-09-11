大貨車國道長按喇叭逼車 警要追查最重罰3萬6+吊照

大貨車涉嫌在國道上長按喇叭逼車，警方要追查罰款並吊照。（擷取自臉書「爆料公社」）

2023/09/11 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕一輛大貨車行駛國道一號台中路段，不斷長按喇叭，疑對前方車輛逼車，一旁車輛乘客見狀用手機錄影，將影片放在臉書「爆料公社」，大批網友怒轟大貨車駕駛「追神主牌位嗎？」並向警方檢舉，國道警方調查中，依法可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

民眾PO文表示，今天行駛國道一號台中北上路段，真心覺得很恐怖，看到前方一輛大貨車瘋狂長按喇叭，以逼迫前方小車，硬要切換車道，因距離前車很近，險象環生。

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網友回應，大貨車駕駛要「追神主牌位嗎？」、「空車是有多趕？」，還有人留言「大車準備殺人的日常」，「趕去投胎」，「拜託檢舉這名駕駛，讓他吊銷駕照」；不過，也有網友說，逼車不對，烏龜問題也很大，懷疑前車車速太慢；有人則研判應該是塞車。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天表示，民眾在臉書「爆料公社」發文張貼影片，也到警局線上檢舉違規專區檢舉，經調查，大貨車駕駛行為涉及「以迫近或其他不當方式迫使他車讓道」，違反道路交通管理處罰條例，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

不過，因影片未有時間資訊，國道警察第三大隊將主動聯繫檢舉人確認資訊後予以舉發，並呼籲用路人駕車時安全駕駛，勿以任何方式造成其他用路人往來危險，避免觸法。

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