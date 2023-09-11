玄！原訂今出殯往生者遺體一度遭土石流淹沒 預定「點主」時間尋獲

嘉義縣竹崎鄉前文峰村長遺體埋在土石中，縣長翁章梁感謝參與救援的國軍弟兄。（記者蔡宗勳攝）

2023/09/11 16:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉前文峰村長黃金軒因病往生，原預計今天要出殯，但昨天豪大雨其住宅遭土石流淹沒，黃的家人雖及時逃離，黃金軒遺體卻被1層樓高的土石埋沒，警民合作徹夜挖掘未尋獲，今天在阿兵哥加入救援後，於10點半看到遺體，與其告別式預定「點主」時辰一樣，令人直呼「玄」，而經家人擲筊請示，黃金軒「同意」清洗遺體直接火化走完一生。

竹崎鄉長曾亮哲表示，黃金軒老先生是文峰村第16屆村長，熱心地方公益，今年當選觀音瀑布社區產業合作社理事主席，為觀音瀑布重新開放盡心盡力，可惜因病撒手人寰，原本預定今天要出殯，昨天下午就從冰櫃移出大體準備今天凌晨3點多入木，不料昨天下午至晚上的強降雨引發土石流，黃金軒老先生被埋進土石中。

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心急如焚的家屬向村辦公處與警方求救，文峯村長王泳焜在雨勢稍小時，就和員警、熱心村民進行開挖工作，但因視線不佳在今天凌晨3點暫停，早上8點起在部隊阿兵哥協助下繼續開挖，並配合重型機具，終在早上10點半看到遺體，改用小工具清理於11點20分挖出來。

曾亮哲說，原定今天告別式安排他在10點40分「點主」，結果就在這個時間點找到老先生，而且在其子孫擲筊請示時，老先生也同意當日就火化，雖幾經波折，但仍依既定時辰完成老先生謝幕式，也算是功德圓滿。

民俗專家廖大乙指出，這件喪事治喪期間發生重大天災，但結果還算不錯，代表往生者生前有在做功德，才能助家人逃過一劫，建議家屬不用因這些事故心有陰影，只要心存善念多做好事就可以消災解厄，最好是定期捐血救更多的人。

嘉義縣竹崎鄉前文峰村長遺體埋在土石中，縣長翁章梁（右二）了解救援事宜。（記者蔡宗勳攝）

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