力推路口行人安全 台南1至5月酒駕死傷數全國降最多

南市警局與交通大隊響應交通月人本交通─停讓文化主題，要打造車輛慢看停、行人安全行的交通環境。（記者王俊忠攝）

2023/09/11 16:13

〔記者王俊忠／台南報導〕響應9月交通安全月「人本交通─停讓文化」主題，台南市警察局與交通大隊於11日下午在台南監理站舉行無號誌路口行人通行安全體驗。市府副秘書長王揚智與市警局長廖宗山都說今年市警局1至5月防制酒駕成效良好，與去年同期相較，死傷人數減少是全國最佳成績；也會持續推動「車輛慢看停、行人安全行」。

據交通部統計，台灣交通事故有6成發生在路口，南市警局希望透過主題性強化宣導，喚起民眾交通安全意識。11日活動著重在學童與高齡者交通安全，警局與交通大隊在台南監理站模擬演練無號誌路口與行人過斑馬線的互動式體驗；長輩部分，則提供騎微型電動二輪車，學習在交通繁忙路口正確安全行動，確保自身安全。

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交警大隊指無號誌路口有停、讓、慢等標誌（線），車輛行經時必須減速慢行、禮讓行人先通過；而行人要走無號誌路口時，也要先停、看、聽，確認左、右各方沒有來車，再快速通過路口。

市警局長廖宗山表示，今年1至5月台南防制酒駕成效顯著，死傷人數較去年同期減少76人、降低17．7％，是全國死傷人數減少最多的縣市；警政署也評比南市警局在防制酒駕上連續兩年獲得六都第一佳績。

王揚智代表市長黃偉哲說，對於行人安全，近期內會加強執法力度與準度；中長期目標則從工程面向做道路改良與交通設施改善，同時走進社區、學校、各民間團體宣導，交通安全須由工程、教育、監理、執法等各面向合作，營造民眾守法、守秩序的禮讓文化，實現車輛慢看停、行人安全行的目標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市警局邀請學童在台南監理站進行無號誌路口的安全通行互動式體驗。（圖：台南監理站提供）

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