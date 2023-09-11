中華救助總會捐款帳號遭盜 前移民署長莫天虎惹詐欺官司

前移民署長莫天虎現任中華救助總會理事長。（資料照，記者陳志曲攝）

2023/09/11 10:31

〔記者錢利忠／台北報導〕移民署前署長莫天虎擔任中華救助總會（救總）理事長，該會的公益捐款帳號被詐騙集團盜用作為測試帳號，用來鬆懈被害人心防，卻讓莫天虎惹上詐欺官司，涉案情節與女星賈永婕投入「台灣永婕美少女慈善協會」帳號遭詐團盜用如出一轍；台北地檢署認定犯罪行為與莫及中華救助總會無關，今將莫不起訴。

司法機關觀察，近年來有不少公益或慈善基金會的捐款帳戶，遭不肖詐團盯上，成為測試詐騙被害人的誘餌，連帶也造成相關慈善捐款帳戶遭凍結，嚴重影響公益及慈善活動的運作。

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除了賈永婕旗下慈善基金會曾被盜用帳戶之外，包括紅十字會、財團法人喜憨兒社會福利基金會等不少慈善團體也深受其害；此次，中華救助總會的愛心捐款帳號也被盯上，被詐團盜用淪為取信網購詐騙被害人的測試帳號。

關於此案，今年間，有詐欺被害人向新竹縣警局新湖分局報案後，全案移送北檢調查，檢方認為相關詐欺犯行與中華救助總會無關，罪魁禍首則是盜用公益捐款帳號的詐團，因此將該會理事長莫天虎不起訴。

檢警還原詐團的手法，詐團會提供給受騙民眾雙帳號，其一是盜用慈善基金會捐款帳號，先要求民眾小額匯款進該帳戶，之後再用各種非法投資紅利點數等誘餌取信民眾，引導民眾將大筆金額匯入詐團的人頭帳戶。

此外，也有些網購詐騙手法與此案雷同，詐團先要求被害人將小額訂金匯至盜來的指定帳號，之後再透過超商貨到付款方式支付尾款，民眾若一時不察付款取件，就落入詐團的圈套。

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