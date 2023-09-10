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裝潢赫見45年前砲彈 前屋主涉藏匿逾追訴時效免訴

謝姓老翁45年前服役期間侵占砲彈，因追訴時效消滅，被高雄高分院判決免訴。（記者鮑建信攝）

謝姓老翁45年前服役期間侵占砲彈，因追訴時效消滅，被高雄高分院判決免訴。（記者鮑建信攝）

2023/09/10 22:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕謝姓老翁45年前服役期間，將81公厘迫擊砲彈帶回家，後來新屋主重新整修始發現報警，被依公共危險罪嫌起訴，高等法院高雄分院調查，謝在11年前出售房屋，已逾10年的追訴權時效，判決免訴定讞。

檢方指出，1979年4月1日，謝翁在陸軍獨立42旅裝步121營第3連服役期間，負責整理並保管隊部砲彈，涉嫌趁機將M42A1B3式81公厘迫擊砲高爆榴彈1顆占為己有，帶回高雄市住處藏匿，並在1980年8月10日退役。

後來，謝將房屋賣給陳姓男子後，他委託吳姓包商重新裝潢，發現該砲彈，當場嚇一跳，立即報警處理，全案依刑法未受允准持有軍用砲彈而無正當理由之罪嫌，移送高雄地檢署偵查起訴。

一、二審法官調查，砲彈為國軍44兵工廠（現改制為中山科學研究院系統製造中心）製造，內無火藥而不具備殺傷力，但依法其追訴權時效為10年，而謝在2011年11月1日出售房屋時，砲彈已脫離他之手，犯罪行為就此終止，時效並開始起算10年，而陳是在2022年間發現砲彈，已超過10年追訴時效，因此判決免訴確定。

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