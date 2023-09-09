為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

76歲翁偏僻山區採野菜失聯33小時 大雨中獲救

陳姓老翁偏僻山區採野菜迷途33小時獲救。（民眾提供）

陳姓老翁偏僻山區採野菜迷途33小時獲救。（民眾提供）

2023/09/09 17:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉陳姓民眾昨天（8日）報案，高齡76歲的父親7日中午12點就不見蹤跡，竹崎警分局瑞里仁壽聯合所集結警力、民力全力搜尋，但山區下雨天候不佳，協尋民力眼尖發現野菜「過貓」有採摘痕跡，進而尋獲走失33小時的老翁。

瑞里仁壽聯合所主管江良益指出，陳家住在梅山鄉瑞峯村最偏遠的日落頭聚落，鮮少與外人連絡，76歲陳姓老翁略有失智現象，偶而會自己跑到山區摘野菜，之前就曾失聯獲救，但上一次的天候狀況良好，以「山頂人」的身心狀況餐風宿露個2、3天應不成問題。

江良益說，這幾天瑞峯地區都下整個晚上雨，未帶雨具的陳翁7日夜間在山上待了一晚，如果8日又再淋雨一個晚上，恐失溫致命，情況十分緊急，獲報後立即調派調警力與協勤民力，兵分三路漏夜搜尋，由於雨勢不小，影響頭燈照明，山徑泥濘，搜救人員為掌握黃金救援時間，不惜艱困涉險搜尋。

江良益說，找到晚上近9點，大家全身濕透、筋疲力盡之際，有位協同民力發現路徑有採「過貓」留下的痕跡，經研判行跡，進而尋獲陳姓老翁，他當時整個人蜷縮在路邊草叢，全身快凍僵，所幸生命跡象穩定，由救護車送往大林慈濟醫院救護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南麻豆男子掉落曾文溪 3天後下游西港段水域尋獲遺體
2023/09/09 14:48

台南麻豆男子掉落曾文溪 3天後下游西港段水域尋獲遺體
彰化阿伯買完樂透去親戚家拿信竟失聯 家屬報警協尋
2023/09/07 19:25

彰化阿伯買完樂透去親戚家拿信竟失聯 家屬報警協尋

FERRAGAMO秋冬包潮人搶揹！
男子從南部流浪到豐原1個多月 警助返家他卻落跑
2023/09/04 11:22

男子從南部流浪到豐原1個多月 警助返家他卻落跑
6旬果農上山焙龍眼乾失蹤 消防、在地居民合力搜救
2023/08/11 22:26

6旬果農上山焙龍眼乾失蹤 消防、在地居民合力搜救

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播