76歲翁偏僻山區採野菜失聯33小時 大雨中獲救

陳姓老翁偏僻山區採野菜迷途33小時獲救。（民眾提供）

2023/09/09 17:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉陳姓民眾昨天（8日）報案，高齡76歲的父親7日中午12點就不見蹤跡，竹崎警分局瑞里仁壽聯合所集結警力、民力全力搜尋，但山區下雨天候不佳，協尋民力眼尖發現野菜「過貓」有採摘痕跡，進而尋獲走失33小時的老翁。

瑞里仁壽聯合所主管江良益指出，陳家住在梅山鄉瑞峯村最偏遠的日落頭聚落，鮮少與外人連絡，76歲陳姓老翁略有失智現象，偶而會自己跑到山區摘野菜，之前就曾失聯獲救，但上一次的天候狀況良好，以「山頂人」的身心狀況餐風宿露個2、3天應不成問題。

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江良益說，這幾天瑞峯地區都下整個晚上雨，未帶雨具的陳翁7日夜間在山上待了一晚，如果8日又再淋雨一個晚上，恐失溫致命，情況十分緊急，獲報後立即調派調警力與協勤民力，兵分三路漏夜搜尋，由於雨勢不小，影響頭燈照明，山徑泥濘，搜救人員為掌握黃金救援時間，不惜艱困涉險搜尋。

江良益說，找到晚上近9點，大家全身濕透、筋疲力盡之際，有位協同民力發現路徑有採「過貓」留下的痕跡，經研判行跡，進而尋獲陳姓老翁，他當時整個人蜷縮在路邊草叢，全身快凍僵，所幸生命跡象穩定，由救護車送往大林慈濟醫院救護。

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