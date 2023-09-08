仿中國「云聯惠」吸金2.7億 冠霖集團負責人陳信宏判刑9年半

新北地院。（資料照）

2023/09/08 14:13

〔記者王定傳／新北報導〕冠霖集團實際負責人陳信宏等人模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式，以「假消費真投資」、「後金補前金」方式，設計投資方案，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，吸金總計2億7850萬餘元，另募集投資人購買冠霖公司原始股，非法發行有價證券4222萬元，新北地院審理後依違反銀行法，判處陳男9年6個月徒刑。

檢方調查，陳信宏是冠霖生活資訊有限公司、冠霖生活股份有限公司、冠翔生活資訊有限公司、冠隆生活資訊有限公司、冠宏百貨有限公司、冠興生活資訊有限公司、冠鴻生活資訊有限公司、宏陽顧問股份有限公司、安利國際有限公司9家公司的實際負責人。

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檢方調查，陳信宏夥同冠霖集團黃姓執行長等人，自2016年8月起，以冠霖公司名義，招募台灣民眾加入中國廣州「云聯惠」集團吸金案。

2018年間，「云聯惠」集團被中國公安偵辦關閉後，陳信宏等人認為「云聯惠」運作模式有利可圖，竟開始模仿，並設計投資方案，例如：可獲得年利率約166.17％的「靜態投資」、75％的「動態投資」與180％的「消費樂返」3種方案，並設獎金制度，若成功招攬新會員入會，即可領取「介紹獎金」。

檢方調查，陳信宏等人並架設「冠霖樂返購物城」平台，仿效「云聯惠」平台，設計投資人投入款項轉為點數與紅利的公式，並將原「云聯惠」平台系統上的台灣會員資料，移轉至「冠霖樂返購物城」平台，亦將尚未回本的台灣「云聯惠」投資人納為「冠霖集團投資方案」投資人。

檢方調查，陳男自2018年1月起推出投資方案，並在全台各地據點定期舉辦公開說明會或透過直播推廣，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，投入款項會轉換成點數，以點數計算投資獲利與增值情形，亦可選擇換回現金，等投資人入金後，起初確實按時發放紅利，一步步誘拐投資人陷入，並開立「保養品、量子項鍊」等假收據，規避查緝，向上百人吸金2億7850萬餘元。

2020年間，陳信宏等人收取的後金已無法補足前金，而有現金紅利遲延發放、停止出金狀況，竟向投資人誆稱，冠霖即將上櫃，預計每股定價30元，會員可以每股10元價格認購公司原始股，年底將漲到65元，甚至在臉書粉絲專業張貼「慶祝上櫃」等廣告，騙投資人花錢購買原始股，金額高達4222萬元。

審理時，陳信宏否認犯行，合議庭不採信，並斥責陳男所為嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，亦對整體金融秩序暨證券市場交易秩序造成危害非輕，犯罪情節重大，犯後態度不佳，因此判處上述徒刑。

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