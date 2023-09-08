欠繳罰鍰、所得稅460萬 老闆聽到「管收」火速籌款繳錢

鄭男（圖右一）被依法留置後，其女性友人（右二）帶來現金300萬元至新北分署出納室繳納欠稅及罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2023/09/08 10:44

〔記者王定傳／新北報導〕一家經營電信業的公司，因滯納違反海關緝私條例罰鍰及106、107年度營利事業所得稅，經移送法務部行政執行署新北分署執行，尚欠約460萬元，行政執行官調查發現其負責人鄭男將公司銀行存款轉出，拒不繳納罰鍰及稅款，依法將其暫予留置，準備向法院聲請管收，鄭男聽到管收兩字，隨即以女兒前一日剛上小一，管收將有不便，緊急向親友籌款，先繳納370萬元，剩餘約90萬元辦理分期繳納，並由其姐夫書立擔保書作保後獲釋。

新北分署指出，這家公司於2018年間虛報進口貨物名稱，進口未經公告准許輸入的中國物品及有害事業廢棄物，涉及逃避管制，被關務署基隆關依海關緝私條例裁罰372萬餘元，另滯納106及107年度營利事業所得稅約87萬餘元，經移送新北分署執行，尚欠約460萬元。

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行政執行官調查後發現，鄭男於基隆關查獲後，於2018年10月間向基隆關出具同意書，表示已知悉公司將被罰鍰，卻仍於出具同意書後，3個月期間，將公司款項分次轉帳至其銀行存款帳戶，合計約2000萬元，另多次提領現金，合計約450萬元，隨即結束公司營業，企圖規避執行。

鄭男前年6月28日向行政執行官表示，提領現金是為購入手機販售，因對方只收取現金，今年7月20日改口表示，提領現金是用以償還錢莊債務等；今年8月31日，鄭男又向行政執行官表示，轉入其個人銀行存款帳戶的公司資金，均用以償還個人向朋友及地下錢莊的借款，但無法舉證以實其說。

行政執行官認定鄭男顯有履行義務可能，故不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產情事，又未提出合理的清償方案，即依法將其暫予留置，準備向法院聲請管收。

鄭男見狀表示，其女兒前一日才剛上小一，管收將有不便，請行政執行官給予時間向親友籌款，約莫3小時，鄭男的女性友人即籌來300萬元現金，並由其姐夫以2張信用卡刷卡繳納70萬元，剩餘約90萬元辦理分期繳納，並由其姐夫書立單保書作保後獲釋。

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