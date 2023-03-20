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    欠稅1200萬、允分期卻只繳4萬 台中科技女董事長被管收

    唐姓女負責人涉嫌逃漏稅1200萬元，16日遭管收獲准。（行政執行署台中分署提供）

    唐姓女負責人涉嫌逃漏稅1200萬元，16日遭管收獲准。（行政執行署台中分署提供）

    2023/03/20 17:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家科技公司涉嫌逃漏稅1200餘萬元被移送執行，唐姓女負責人允諾分期卻繳納4萬元即無下文，還不甩凍結貨款執行命令，誤導廠商取得440萬元貨款，甚至有9563萬元貨款是國稅局稅單寄達後領款，行政執行署台中分署查出，唐女顯然是計畫性欠繳營業稅，本月16日聲請管收獲准。

    行政執行署台中分署調查，46歲唐女在109年5月成立科技公司並擔任負責人後，即計畫性逃漏公司各期應繳納營業稅，利用向廠商領取現金及匯入款項立即領走貨款來規避繳稅義務，經查，光當年6月至隔年間應繳納之營業稅，受中區國稅局補徵營業稅額及罰鍰，共計1200餘萬元，全案移送執行。

    唐女到分署說明時，雖稱有誠意按月分期，卻僅於當年底繳納4萬元後，即未再有任何繳納紀錄，承辦行政執行官認唐女繳款誠意顯不足採，依權責調查公司資金流向，發現唐女有計畫性欠繳營業稅，要求協力廠商應給付的貨款，不是以現金給付，就是等廠商匯款同日，馬上跑到銀行將貨款以現金提領，其中有高達9563萬餘元，是在中區國稅局送達稅單後所領款。

    此外，唐女明知台中分署已在109年10月30日核發執行命令，禁止第三人支付貨款，唐女仍向一家貿易公司詳稱，已與國稅局達成協議，要求將貨款直接交給她處理，陸續領取現金440萬餘元，台中分署無法扣到該筆款項再找上唐女調查時，唐女辯稱是將錢拿去買原料，卻無法提出任何事證證明。

    而且依該公司提報的資產負債表顯示，110年底該公司原料存貨已歸於0，說詞明顯矛盾，行政執行官檢附唐女親自提領現金紀錄、資產負債表等事證後，承審法官認為台中分署所提證據，足證唐女故意隱匿財產不履行繳納責任，本月16日同意准予管收唐女。

    唐姓女負責人涉嫌逃漏稅1200萬元，16日遭管收獲准。（行政執行署台中分署提供）

    唐姓女負責人涉嫌逃漏稅1200萬元，16日遭管收獲准。（行政執行署台中分署提供）

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