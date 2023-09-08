大直民宅塌陷 高嘉瑜揭建商黑歷史「找黑衣人拆民眾私有地」

大直街一排公寓傳出塌陷事件，一樓幾乎被埋入地下。（台北市議員陳怡君提供）

2023/09/08 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區大直街巷弄昨晚驚傳多棟公寓傾斜，疑似是附近工地新建工程還來不及做大底，連續壁就承受不住壓力崩塌。民進黨立委高嘉瑜今晨發文質疑「基泰建設劣跡斑斑，到底誰在包庇？」，並指2015年時基泰建設就曾「找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬」，她還遭到基泰建設用暴力恐嚇、找媒體抹黑。

台北市中山區大直街94巷周邊昨天晚間傳出民宅傾斜，出現整棟垮掉造成「二樓變一樓」的慘況，台北市長蔣萬安晚間趕赴現場，並指經初步了解，是附近工地新建工程開挖地下3層，還未來得及做大底，連續壁就承受不住壓力崩塌，現在會先灌水再灌漿讓壓力回撐，確保房屋不要再繼續傾斜。

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高嘉瑜今晨則在臉書發文質疑「基泰建設劣跡斑斑，到底誰在包庇？」，要求北市府必須給民眾交代。高嘉瑜說，根據住戶表示，鄰損問題日復一日，曾多次向建商反應卻都無法得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會釀成今日大禍！

高嘉瑜指出，早在2015年她還擔任北市議員時，基泰建設就曾為了讓基地建照前後臨路擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬。基泰建設更以前後臨路的虛假圖面送交市府申請建照，因此強拆私地合法圍籬以製造建地臨路的假象，但市府建管處竟直到她召開協調會戳破後才「驚然發現」，高嘉瑜痛批「根本就是官商勾結、惡意包庇」！

高嘉瑜也表示，當時民眾求助無門，只有她願意協助，後來召開協調會確認私地圍籬是合法，卻遭到基泰建設用暴力恐嚇、找媒體抹黑，甚至還對她提告，讓她直呼「手段之惡劣兇狠令嘉瑜印象深刻」。

高嘉瑜也質疑，基泰建設能在台北目無法紀至此，但時隔多年至今，即使爭議頻傳，包括涉嫌吸金詐騙，以及如今大直民宅長期施工導致的鄰損爭議，市府卻都視而不見，「顯見基泰建設朝中有人，才能讓北市建管處對基泰建設睜一隻眼閉一隻眼」，對此她強調「到底誰在包庇，北市府必須調查清楚，給民眾一個交代！」

台北市大直街工地陷落，鄰近的整排公寓也傾斜陷落。（台北市議員陳怡君提供）

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