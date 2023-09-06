男大生無套睡12歲女童、要她吃事後藥 求減刑不成判刑5年

就讀日本知名私立名校之一的許姓男大生，無套與12歲女童發生性行為，事後要女童吃避孕藥，甚至引誘對方拍攝猥褻照供自己欣賞。（情境照）

2023/09/06 13:54

〔記者王定傳／新北報導〕就讀日本知名私立名校之一的許姓男大生，無套與12歲女童發生性行為，事後要女童吃避孕藥，甚至引誘對方拍攝猥褻照供自己欣賞，被告後一方面以與家屬和解、要完成最後一年學業等理由請求減刑，一方面又推說沒有很想跟女童見面、不知這麼嚴重，新北地院合議庭認為，許男所為戕害女童身心健全發展、惡性非輕，且迷戀未成年女子且存有性幻想，價值觀明顯偏差，未真心認錯，依對於未滿14歲女子為性交等罪，判刑5年。

檢方調查，許男在今年2月間透過臉書結識女童，明知對方年紀，仍帶她到某電影館獨立包廂內無套發生性行為，之後又引誘女童拍攝猥褻照，並在女童住處公寓樓梯間，摟抱、親吻女童，還撫摸她的臀部、胸部及下體。

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全案起訴後，許男辯護人稱，許男犯後已向被害者道歉，出具悔過書並給付賠償金，且他國中時起即罹患精神疾病，無法妥善控制自己的情緒與行為，長期接受身心科治療，倘入監服刑，對許男病情治療難有幫助，更使許男無機會完成最後一年學業而須受退學處分，希望減刑。

合議庭認為，許男明知女童年僅12歲，仍以各種甜言蜜語將女童「哄」得團團轉，不停誘使女童發生性行為或拍攝猥褻照，他迷戀未成年女子且存有性幻想，價值觀明顯偏差，且他只顧自己的感受，不顧女童可能懷孕，寧可無套發生性行為，再要女童服用事後避孕藥，惡性非輕，所為已對女童身心理造成陰影，戕害她的身心健全發展。

合議庭並認為，許男在偵查時表現得一副並沒有很想跟女童見面的樣子，對照他傳給女童的訊息，根本超想跟女童見面並發生性行為，且他在準備程序時稱不知道這麼嚴重，但對照他知道女童將此事告知朋友，便趕緊要女童敷衍朋友，叮囑不可告知他人此事，可見他所述僅為欲減輕罪責之詞，並未發自內心覺得對不起女童並認錯，不同意減刑。

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