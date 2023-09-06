為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男大生無套睡12歲女童、要她吃事後藥 求減刑不成判刑5年

就讀日本知名私立名校之一的許姓男大生，無套與12歲女童發生性行為，事後要女童吃避孕藥，甚至引誘對方拍攝猥褻照供自己欣賞。（情境照）

就讀日本知名私立名校之一的許姓男大生，無套與12歲女童發生性行為，事後要女童吃避孕藥，甚至引誘對方拍攝猥褻照供自己欣賞。（情境照）

2023/09/06 13:54

〔記者王定傳／新北報導〕就讀日本知名私立名校之一的許姓男大生，無套與12歲女童發生性行為，事後要女童吃避孕藥，甚至引誘對方拍攝猥褻照供自己欣賞，被告後一方面以與家屬和解、要完成最後一年學業等理由請求減刑，一方面又推說沒有很想跟女童見面、不知這麼嚴重，新北地院合議庭認為，許男所為戕害女童身心健全發展、惡性非輕，且迷戀未成年女子且存有性幻想，價值觀明顯偏差，未真心認錯，依對於未滿14歲女子為性交等罪，判刑5年。

檢方調查，許男在今年2月間透過臉書結識女童，明知對方年紀，仍帶她到某電影館獨立包廂內無套發生性行為，之後又引誘女童拍攝猥褻照，並在女童住處公寓樓梯間，摟抱、親吻女童，還撫摸她的臀部、胸部及下體。

全案起訴後，許男辯護人稱，許男犯後已向被害者道歉，出具悔過書並給付賠償金，且他國中時起即罹患精神疾病，無法妥善控制自己的情緒與行為，長期接受身心科治療，倘入監服刑，對許男病情治療難有幫助，更使許男無機會完成最後一年學業而須受退學處分，希望減刑。

合議庭認為，許男明知女童年僅12歲，仍以各種甜言蜜語將女童「哄」得團團轉，不停誘使女童發生性行為或拍攝猥褻照，他迷戀未成年女子且存有性幻想，價值觀明顯偏差，且他只顧自己的感受，不顧女童可能懷孕，寧可無套發生性行為，再要女童服用事後避孕藥，惡性非輕，所為已對女童身心理造成陰影，戕害她的身心健全發展。

合議庭並認為，許男在偵查時表現得一副並沒有很想跟女童見面的樣子，對照他傳給女童的訊息，根本超想跟女童見面並發生性行為，且他在準備程序時稱不知道這麼嚴重，但對照他知道女童將此事告知朋友，便趕緊要女童敷衍朋友，叮囑不可告知他人此事，可見他所述僅為欲減輕罪責之詞，並未發自內心覺得對不起女童並認錯，不同意減刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
祖孫同睡之際 阿嬤同居人伸魔手性侵孫女
2023/09/04 21:52

祖孫同睡之際 阿嬤同居人伸魔手性侵孫女
與13歲少女約砲換手機還稱「後面搖得超爽」 男房仲判刑3年半
2023/08/19 12:43

與13歲少女約砲換手機還稱「後面搖得超爽」 男房仲判刑3年半

好基金無懼鷹派鴿派
男大生騙2名國中妹洩慾 求緩刑「避免荒廢學業、影響前途」
2023/05/09 11:43

男大生騙2名國中妹洩慾 求緩刑「避免荒廢學業、影響前途」
少女墜樓遺物現隱情 母狀告女兒前男友結果出爐
2023/04/30 18:30

少女墜樓遺物現隱情 母狀告女兒前男友結果出爐

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播