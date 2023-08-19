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與13歲少女約砲換手機還稱「後面搖得超爽」 男房仲判刑3年半

少女小詩提議約砲換手機，王姓男房仲應允發生性關係，一審台北地院以與未滿14歲少女性交罪，判王男3年6月徒刑，二審高等法院日前予以維持。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

少女小詩提議約砲換手機，王姓男房仲應允發生性關係，一審台北地院以與未滿14歲少女性交罪，判王男3年6月徒刑，二審高等法院日前予以維持。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/08/19 12:43

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男房仲2021年透過交友軟體結識年僅13歲的少女小詩（化名），小詩提議約砲換手機，獲得王男應允，雙方在車上發生性關係，王男還說「後面搖得超爽」。而後小詩母親察覺有異，追問後才知上情，氣得報案。一審台北地院以與未滿14歲少女性交罪，判刑3年6月，二審高等法院日前予以維持。

判決指出，2021年間，小詩在交友軟體上與人聊天，提議發生性行為以兌換手機，原本獲得一位男網友應允，惟該男事到臨頭退縮放鴿子，小詩只好再找下一個對象。此時，王男與她搭上線，明知她年僅13歲，仍色慾薰心，同意其要求。

兩人當天相約見面，王男把小詩帶到汽車後座發生性關係，事後還說「因為你後面搖得我超爽。」、「然後你結束的抱抱，然後最後的舌吻，真的都好棒。」

小詩母親回家發現愛女不在家，立刻找人，發現她手上多了一支手機，察覺有異，當場追問，才知道愛女遭到王男玷汙，氣炸提告；其父則要求歸還手機，不要再聯絡。

一審北院指出，王男經由網路結識小詩，明知小詩年僅13歲，對於性行為方面的智識及自主能力均未臻成熟，竟無法克制己身性慾，與其性交，所為影響她的正常發展，犯後並否認犯行，審酌王男犯罪手段平和而未涉暴力，迄今未能與小詩雙親達成和解，判刑3年半。

王男不服，提起上訴，主張兩人性交後親吻時方脫下口罩，於漆黑車中，無法見得小詩面容，無法知悉其年齡。

二審高院表示，小詩住宅門口設有多盞路燈，夜間照明無虞，王男又自承親見小詩身高約150公分，外型稚嫩，知悉她就讀國中二年級、未滿14歲，卻臨訟卸責，辯詞不可採，日前駁回其訴，仍可上訴。

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