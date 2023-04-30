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    首頁　>　社會

    少女墜樓遺物現隱情 母狀告女兒前男友結果出爐

    少女墜樓，母親整理遺物發現隱情，狀告女兒林姓前男友妨害性自主，屏東地院認為證據不足，判無罪。（記者李立法攝）

    少女墜樓，母親整理遺物發現隱情，狀告女兒林姓前男友妨害性自主，屏東地院認為證據不足，判無罪。（記者李立法攝）

    2023/04/30 18:30

    〔記者李立法／屏東報導〕國三少女墜樓不治，母親整理遺物時發現女兒生前與林姓男子交往並發生性關係，因感情生變分手後，女兒心情鬱結才走上絕路，憤而狀告林男妨害性自主，但林男否認與少女發生性關係，屏東地院認為相關證據多為親友轉述或網路留言，檢方所提事證難以證明林男犯行，判林男無罪，可上訴。

    2年多前高雄市發生國三少女墜樓憾事，少女母親事後在整理遺物時，在女兒的臉書及IG上，發現女兒生前與林姓男子交往，並多次發生性關係，雙方因感情生變分手，女兒走不出糾結情緒才想不開，遂對林男提告。

    檢方蒐集相關事證及詢問死者生前親友、同學及師長等人後，認定林男犯行，依妨害性自主罪嫌起訴。

    林男到案後，不否認與該少女交往，但否認與少女發生性行為，最多就是抱一下。

    屏東地院認為，告訴人的指訴及被告自白，在證據法則中，為證明力不完全的證據，須有其他補強證據相互印證，始得認定犯罪事實，全案相關證據多為親友轉述或網路留言，檢方並無其他積極證據可證明林男與未滿14歲之人性交犯行，應無罪諭知。

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