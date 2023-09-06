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檳榔攤老闆聽說大麻治失眠 種植成功但用氣炸鍋烘葉失敗又被訴

廖男在檳榔攤後方房間設置生長棚種大麻。（警方提供）

廖男在檳榔攤後方房間設置生長棚種大麻。（警方提供）

2023/09/06 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區廖姓檳榔攤老闆，因長期失眠被網友告知大麻可改善症狀，購得大麻種子後斜槓當起「自耕農」，雖成功種出大麻，但因對相關技術一知半解，曾異想天開使用氣炸鍋烘大麻葉，結果失敗作收，警方日前循線上門查緝送辦，檢方也在今天偵結依毒品罪嫌起訴。

台中市刑警大隊偵四隊長林宏霖今天指出，警方在今年2月間接獲情資，55歲廖姓男子涉嫌種植大麻，經報請台中地檢署檢察官指揮前往搜索，查扣大麻植株10株、大麻成品1罐（約37.8公克）、大麻種子1包（約0.77公克）、吸食器1組、研磨器1台、大麻栽種工具1批等贓證物，初估查扣大麻活株、成品、種子等市價約數十萬元。

經查，廖男平時在西屯區經營檳榔攤，因睡眠障礙長期飽受失眠之苦，上網查詢解決之道，某日經由一名網友告知，聲稱大麻可以改善長期失眠症狀還提供栽種技術，廖男拜師後從國外購得大麻種子後，開始在檳榔攤後方房間布置生長棚種植大麻，順利種出大麻植株10株。

而廖男起初因對栽種大麻一知半解，竟嘗試用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，結果溫度太高導致葉子「烤太酥」失敗作收；警方告知廖男，大麻是第二級毒品，栽種及吸食大麻均屬違法行為，訊後全案依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在今天偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品大麻均係處無期徒刑或10年以上有期徒刑重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方也將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

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警方查扣大麻植株10株。（警方提供）

警方查扣大麻植株10株。（警方提供）

廖男曾用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，結果失敗作收。（警方提供）

廖男曾用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，結果失敗作收。（警方提供）

警方逮捕廖男。（警方提供）

警方逮捕廖男。（警方提供）

廖男經營的檳榔攤。（警方提供）

廖男經營的檳榔攤。（警方提供）

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