狗竄出馬路害摔車 6張技職證照孝女枉死

王女騎機車行經橫山鄉時，因閃避竄出的狗不幸枉死。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/05 17:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來自單親家庭且考取六張技職證照的新竹縣王姓女生，今年二月騎機車經過橫山鄉，因黃姓男子所養的狗沒有繫上狗鍊，突然竄出導致王女摔死，新竹地院依過失致死罪將黃男判刑十月。

法官調查，55歲的黃男在新竹縣住處飼養1隻棕色犬，本應注意應以項圈或狗鍊等物確保犬隻行動，不得疏縱犬隻在道路奔走，妨害交通及誤傷他人，竟疏於注意，在2月13日早上7點多，任由該犬未繫項圈或狗鍊，即貿然離開住處，當時王女騎機車沿新竹縣橫山鄉中豐路3段行駛，因該犬突然自左方竄出，致王女見狀避煞不及因而人車倒地，受有急性硬腦膜下出血，及頭部鈍傷等傷害，送醫急救不治。

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法官審酌因黃男過失，疏於照顧家中犬隻，放任犬隻亂竄，致被害人發生車禍，年紀輕輕不幸往生，使親友內心承受莫大痛苦，並無端受司法程序折磨，黃男應負起全部責任。法官雖嘗試能讓雙方和解，但黃男洽談和解態度消極，法官無從著力，黃男也未積極表示歉意，犯後態度不佳，本應從重量刑，但因黃男坦承犯行，最後依過失致死罪判刑10月。

法官指出，死者是乖巧而且努力的孩子，雖然在單親家庭中長大，但努力不懈用心學習，並已經考取六張技職證照，令法官也感不捨。

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