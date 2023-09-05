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鬼月「詭來電」！疑深偽「變聲」假兒子 二老被騙數百萬

警方提醒須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/05 16:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕正值農曆7月，也逢開學季，不少人接到自稱親友聲音來電裝熟、借款，一不小心未查證即落入詐騙集團圈套，有中部地區的程姓退休婦人，被假兒子騙走164萬元，另名80歲退休洪姓老翁，也被相同LINE帳號的假兒子「借走」百餘萬元，警方提醒，須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。

根據警政署刑案數據統計資料，今年6月至8月30日止，「猜猜我是誰」詐騙案件計294件，較去年同期283件增加3.89％，呼籲民眾跟長輩間可「約定密語」，當遇上喊「媽媽」、「爸爸」、「姑姑」等各款親友名義來電借錢，務必先確認對方真實身分。

家住中部年約60多歲的退休程婦，上週接到一通與兒子聲音神似的市話來電，對方先喊「媽」，隨即表示自己手機壞掉、聯絡號碼更換，要求程婦加LINE聯繫，噓寒問暖一番後，翌日假兒子聯繫程婦協助匯款給客戶，聲稱急需用錢且隔天就還錢給「媽媽」。

程婦匆忙臨櫃匯款4筆到對方指定帳戶，對方隔天又藉口再向程女士借錢，但程婦已領空積蓄，遂向外甥求助，經外甥提醒，並立刻電話聯繫程婦的兒子，才驚覺上當。

另1名北部年近80歲退休洪姓老翁，日前接到通訊軟體LINE來電顯示與兒子同名之帳號「超有福氣」，且來電人聲真的神似自己兒子，對方向爸爸表示金援資金周轉不靈，洪男遂臨櫃匯款4筆到對方指定不同帳戶，並向臨櫃關懷人員稱為購房訂金、水電工程款。

不料3日後，假兒子又藉口向洪翁借錢，洪翁表示他會請媽媽幫忙，待媽媽前往臨櫃匯款時遇銀行員臨櫃關懷，才發現遇上詐騙集團，洪翁立刻電話聯繫兒子，才驚覺被騙113萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方提醒須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果，以免以假亂真遭詐空錢包。（記者姚岳宏翻攝）

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