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涉恐嚇立委林淑芬被訴 外送員：惡作劇、很抱歉

立委林淑芬。（資料照）

立委林淑芬。（資料照）

2023/09/05 16:04

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓外送員今年7月惡意在外送平台「LALAMOVE」下單，要求外送員「取槍」，並前往新北市蘆洲區立委林淑芬服務處「開槍」，他被逮後坦承犯行，並說只是惡作劇、浪費社會資源感到很抱歉；新北地檢署今日依恐嚇危害安全罪嫌將他起訴。

檢方調查，今年7月24日上午9時許，郭男在住處使用「LALAMOVE」開訂單，內容是：「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍及運費」，附上空氣槍照片，並指定外送地點為新北市蘆洲區立委林淑芬服務處。

檢方調查，訂單成立後，郭男隨即把訂單發佈至外送平台「LALAMOVE」群組內，有外送員看到後截圖張貼至各LINE群組及社群網站論壇，林淑芬的助理因此報警處理。

蘆洲警分局獲報展開追查，針對案件相關人員進行釐清並調閱通聯記錄，藉由科技偵查手段迅速查出來源，當日上午11時許至將郭男逮捕，發現郭男竟也是LALAMOVE的外送員；他辯稱是惡作劇，警詢後依法送辦，新北地檢署原本諭令郭男3萬元交保，後因籌不出錢，改為2萬交保。

偵辦時，郭男坦承犯行，並說：「我沒有特別的黨派支持，空氣槍是以前迷上生存遊戲時買的，我只是在惡作劇，因此浪費了社會資源感到很抱歉」；檢方調查後依恐嚇危害安全罪嫌將他起訴，並請法院沒收他的犯案工具即空氣槍、BB彈與手機。

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