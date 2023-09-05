陸戰隊99旅中尉尋短 母親揚言控軍方「要真相」

海軍陸戰隊子儀營區外牆有日治時代石灰窯，曾為遊客尋幽探古景點。（記者洪臣宏攝）

2023/09/05 12:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉今天清晨被發現陳屍營區榕樹上，鄭母悲傷地指出，兒子昨天打電話聊天時沒有異狀，但曾說有部隊長官極盡羞辱言語；她不相信兒子會輕生，揚言控告海軍還她真相。

鄭姓中尉在清晨部隊早點名時不見人影，隨後被發現陳屍營房後方樹上，高雄檢警、憲兵隊正調查死因，雖然沒發現遺書，但海軍陸戰隊指揮部發布新聞稿指向「輕生身亡」。

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「我不相信他會輕生！」鄭母說，鄭姓中尉是她的小兒子，從小有耐心、孝順，為人著想又陽光，昨天收假回部隊前還打電話關心她，2人相約下次在新開的店見面，當時下著大雨，他還跟爸爸借車開回部隊，完全沒異狀。

鄭母說，昨天對話中兒子說想退伍了，因為有長官找他麻煩，想離開99旅。鄭母指控，小兒子也曾向姊姊透露，有一名部隊長官經常極盡羞辱性言語，為此曾想報名蛙人訓，加入兩棲部隊，她認為兩棲很辛苦，但小兒子說自己很能吃苦，只要能離開99旅就好。

鄭姓中尉於海軍官校畢業後，分發到99旅已經一年多。海軍陸戰隊指揮部表示，對於家屬說法目前沒有評論。

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