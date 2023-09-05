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法國情侶單車環台遇颱風 橫山分局員警及時相助

法國情侶手繪送給芎林分駐所員警的感謝卡。（警方提供）

法國情侶手繪送給芎林分駐所員警的感謝卡。（警方提供）

2023/09/05 12:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕法國情侶Leane Lavoine和JoRis Bourad來台不巧遇上海葵颱風，他們原本無畏風雨，3日從台北出發往南，不料當天傍晚5點抵達新竹縣芎林鄉，就因為風雨持續增強，舉目無親不知如何是好，所幸橫山警分局芎林分駐所員警得知，協助安排熱心居民提供安全避難，昨天（4日）他們再度動身上路前，特地帶著親手繪製的感謝卡到芎林所致謝。

橫山警分局表示，這對情侶安排在台1週，用單車體驗台灣之美，沒想到撞上4年來首度登陸的颱風，從台北出發第一天，傍晚5點到芎林境內，當時全新竹縣的風雨都持續增強，特別加上新竹素來有名的強風，他們卻連臨時覓地搭建帳篷安身的可能性都趨近於零，人生地不熟又求助無門下，鼓起勇氣向芎林分駐所求助。

員警得知這對外國情侶的困境後，基於安全考量，立刻透過當地熱心居民提供閒置的房舍供這對情侶暫時過夜，以免在外可能遭倒塌路樹或掉落物砸傷。

昨天早上8點，這對法國情侶特地帶著他們親手繪製的卡片向員警致謝，並與負責翻譯的女警呂宸安擁抱，對台灣警察的熱情跟善良表示將永遠記在心中，員警們也熱心提醒他們，後續在台的單車環島行程中，如果有任何的問題也都可以就近向各地的警方求助。

法國情侶受到新竹縣橫山警分局芎林分駐所同仁協助後，離開新竹縣之前特別前去致謝。（警方提供）

法國情侶受到新竹縣橫山警分局芎林分駐所同仁協助後，離開新竹縣之前特別前去致謝。（警方提供）

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