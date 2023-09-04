疫情爆發人妻境管滯中國年餘 返台發現老公另結新歡

人妻因疫情境管，滯中國年餘返台發現老公另結新歡。（情境照）

2023/09/04 07:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕在中國經營汽車買賣的劉姓人妻，受疫情影響一度滯留中國1年餘，去年8月起發現丈夫頻頻與女子出入旅社，經跟拍取得10段丈夫外遇證據，提告求償50萬元，陳姓人夫稱，夫妻因長期分居，早至感情破裂，橋頭地院判被告連帶賠償12萬元。可上訴。

判決指出，大學畢業的劉女與陳男自2001年2月13日結婚，育有一子，劉女於武漢肺炎疫情前在中國經營汽車買賣事業，每年均頻繁短期出境後又入境，自爆發疫情，劉女被迫獨自滯留中國，最長時間一度長達1年餘。

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劉女去年中發現，丈夫經常不在家，還經常發現帶妙齡女子進出營左一家旅社，有時兩人一起購買食物親暱牽手走進旅社，劉女花了3個多月，跟拍取得10段丈夫外遇證據，向法院提告侵權求償50萬元。

陳男辯稱，妻子雇請徵信業者在他車輛上安裝GPS跟拍，已過度侵害隱私權，並無證據能力，他和小他10歲陳女只是一般朋友，且妻子與他長期分居，至感情破裂，劉女則否認委請徵信業者跟拍。

橋頭地院採認影像截圖具證據力，經衡量兩造年齡、身分地位、交往狀況、資力等情況，判被告連帶賠償12萬元。

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