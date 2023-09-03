為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一段驚險車禍影片引發肇責論戰 小港分局說話了

白色自小客車遭追撞毀損。（民眾提供）

白色自小客車遭追撞毀損。（民眾提供）

2023/09/03 13:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臉書社群網站「記者爆料網」今天po出一段驚險車禍影片，內容顯示一名女子駕車不當變換車道，隨即剎車停等紅燈，遭後方剎車不及的曳引車追撞。2人肇責引起網友熱烈議論，小港警分局給了初步調查的說法。

這起車禍發生在1日上午8時30分，畫面顯示，24歲李姓女子駕駛白色自小客車，行經中鋼路與店北路口時，突然變換車道，她疑似為了停等交通號誌，與同方向計程車一起停下，未料李女車輛遭後方曳引車從後追撞，小白車還往前滑行了約10公尺，雙方駕駛下車查看。

網友對雙方肇責有各自見解，有人說「黃燈要減速啦，看到黃燈想加速過去，怨不了別人。」、「大車追尾…前面又紅燈，大車肇責很高喔~~」；不過也有人認為白車也有責任，「白車突然變道又急煞，大車當然來不及」、「正義的白車，以身阻擋欲闖紅燈的大車」。

小港分局指出，疑似李姓女子駕駛自小客車因變換車道不當，未禮讓直行車先行，致遭後方未保持安全距離的54歲李姓駕駛曳引車追撞，造成自小客車後保險桿受損，現場並無人員受傷。事故雙方駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因待釐清。

小港分局分局長謝承甫呼籲，民眾駕車應遵守交通號誌並減速慢行停、看、聽，直行或迴轉時均應注意車前狀況及安全，並應隨時檢查車輛狀況，定時保養，避免事故發生。

曳引車追撞前方小自客車。（民眾提供）

曳引車追撞前方小自客車。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中17歲少年無照騎車撞救護車 全身骨折、意識不清
2023/09/03 13:30

台中17歲少年無照騎車撞救護車 全身骨折、意識不清
苗栗消防車載無照駕駛傷患送醫 又與無照騎士碰撞
2023/09/03 13:27

苗栗消防車載無照駕駛傷患送醫 又與無照騎士碰撞
驚悚！台中行人任意穿越車道 轎車煞不及撞飛釀2傷
2023/09/03 10:33

驚悚！台中行人任意穿越車道 轎車煞不及撞飛釀2傷
2車碰撞竟180度翻覆躺分隔島 司機、乘客2人擦挫傷
2023/09/03 09:51

2車碰撞竟180度翻覆躺分隔島 司機、乘客2人擦挫傷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播