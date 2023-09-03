一段驚險車禍影片引發肇責論戰 小港分局說話了

白色自小客車遭追撞毀損。（民眾提供）

2023/09/03 13:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臉書社群網站「記者爆料網」今天po出一段驚險車禍影片，內容顯示一名女子駕車不當變換車道，隨即剎車停等紅燈，遭後方剎車不及的曳引車追撞。2人肇責引起網友熱烈議論，小港警分局給了初步調查的說法。

這起車禍發生在1日上午8時30分，畫面顯示，24歲李姓女子駕駛白色自小客車，行經中鋼路與店北路口時，突然變換車道，她疑似為了停等交通號誌，與同方向計程車一起停下，未料李女車輛遭後方曳引車從後追撞，小白車還往前滑行了約10公尺，雙方駕駛下車查看。

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網友對雙方肇責有各自見解，有人說「黃燈要減速啦，看到黃燈想加速過去，怨不了別人。」、「大車追尾…前面又紅燈，大車肇責很高喔~~」；不過也有人認為白車也有責任，「白車突然變道又急煞，大車當然來不及」、「正義的白車，以身阻擋欲闖紅燈的大車」。

小港分局指出，疑似李姓女子駕駛自小客車因變換車道不當，未禮讓直行車先行，致遭後方未保持安全距離的54歲李姓駕駛曳引車追撞，造成自小客車後保險桿受損，現場並無人員受傷。事故雙方駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因待釐清。

小港分局分局長謝承甫呼籲，民眾駕車應遵守交通號誌並減速慢行停、看、聽，直行或迴轉時均應注意車前狀況及安全，並應隨時檢查車輛狀況，定時保養，避免事故發生。

曳引車追撞前方小自客車。（民眾提供）

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