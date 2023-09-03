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驚悚！台中行人任意穿越車道 轎車煞不及撞飛釀2傷

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。（警方提供）

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。（警方提供）

2023/09/03 10:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越北區一處路段，沒走行人穿越道，遭一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血，確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

台中市第二分局昨天晚間10時51分獲報，北區民權路、民權路489巷口發生交通事故，警方到場查處，經查係48歲欉姓男子穿越民權路往民權路489巷方向步行，當時駕駛豐田轎車的23歲劉姓男子，則是沿民權路外側車道往健行路方向直行，途中突見欉男穿越車道煞車不及發生碰撞。

這一撞造成欉男被撞飛又撞破擋風玻璃後掉落地面，劉男轎車的擋風玻璃也有大面積碎裂，手指也因此被碎玻璃割傷濺血，欉男經送醫急救後，有頭部受傷、手腳骨折等傷勢，所幸意識清楚無生命危險，經警方對劉男實施呼氣酒測，劉男的酒精濃度為0無飲酒反應，初判肇事原因是行人違規穿越道路、轎車未注意車前狀況釀禍。

警方表示，全案已調閱附近路口監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判；第二分局提醒民眾，行人於清晨或夜間外出時請穿著亮色系衣物，穿越道路時必須行走行人穿越道，不得任意違規穿越道路；車輛駕駛也應隨時注意車前狀況、採取必要安全措施，共同遵守交通安全規則才能避免交通事故。

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。（警方提供）

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。（警方提供）

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。轎車擋風玻璃大面積碎裂。（警方提供）

台中市一名行人2日深夜逕自步行穿越馬路，被一輛煞車不及轎車撞上，彈飛又撞破擋風玻璃，全身多骨折，經送醫急救幸無生命危險，轎車駕駛因碎裂玻璃割傷濺血。轎車擋風玻璃大面積碎裂。（警方提供）

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