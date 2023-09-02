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把研究生論文從100多頁刪至10多頁偽造簽名投稿 國立大學系主任被判刑

羅姓系主任辯稱是「傳承與慣例」，台中地院不採信辯詞，依行使偽造私文書罪判刑4月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

羅姓系主任辯稱是「傳承與慣例」，台中地院不採信辯詞，依行使偽造私文書罪判刑4月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2023/09/02 14:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一所國立大學的羅姓副教授兼系主任，指導張姓研究生的碩士論文後，指示另一碩士研究生，將此論文從100多頁刪減至10多頁，再冒簽張的名字，以自己、曾姓研究生與張共三人之名投稿參加學術研討會，被張發現提告，羅姓系主任辯稱是「傳承與慣例」，台中地院不採信辯詞，依行使偽造私文書罪判刑4月，可易科罰金約12萬元與上訴。

判決書指出，台中某國立大學的羅姓副教授兼系主任，指導張姓碩士在職專班研究生論文，2022年6月完成碩士論文之後，台南應用科技大學舉辦「第十三屆設計創新暨應用學術研討會」，對外公開徵求論文，羅姓系主任（副教授）明知張姓研究生的碩士論文，是享有著作財產權之圖形、文字著作，未經張同意或授權，將此論文傳送予他指導的另一曾姓研究生，且把原本100餘頁的論文內容刪減為10頁後，以他自己名字、曾姓研究生與張的名字，掛名三人投稿發表，曾姓研究生聯繫張，張於2022年9月15日上網查閱而得知，羅姓系主任（副教授）才申請撤回投稿。

此案經張向警政署保安警察第二總隊提告，移送台中地檢署檢察官，依偽造文書罪偵查起訴。

羅姓系主任（副教授）於台中地院審理時坦言，未經張的同意或授權，但他矢口否認有何侵害他人著作財產權，或行使偽造私文書犯行，他辯稱，「我是基於長年指導學生完成學校要求之畢業論文之傳承與慣例，才會這樣做」，「我沒有犯罪的故意，而且後來我已經撤回投稿了」。

台中地院認為，羅姓系主任（副教授）指示不知情的曾姓研究生，刪減張的論文之外，在「作者簽名處」欄位，偽簽張的署名，透過電子郵件將報名表傳送至台南應用科技大學報名；及自行以電子郵件將論文的電子檔上傳至與台南應用科技大學，已符合擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權，以及行使偽造私文書等罪之構成要件。

法官強調，羅姓系主任（副教授）觸犯著作權法第92條，「擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權罪」及刑法的行使偽造私文書罪，一行為同時觸犯前開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以行使偽造私文書罪處斷，據此判刑4月，可易科罰金與上訴。

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